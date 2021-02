Ako želite dug život, bavite se vrtom

Znate ono kad vas pitaju znate li nešto popraviti, a vi se izvlačite ne bi li se riješili toga? Ili, jednako tako, kad treba navući čizme i posaditi nešto? Obično i to pokušavati izbjeći, no naš vam je savjet - radite to što više i što češće.

Naime, znanstvenici iz sveučilišne bolnice u Stockholmu proveli su istraživanje na uzorku od 4232 ispitanika starosti 60 godina. Istraživali su povezanost rizika od srčanog i moždanog udara s tjelesnom (ne)aktivnošću.

Neki ljudi svakodnevno vježbaju, a drugi su potpuno neaktivni i žive uglavnom sjedilačkim životom, pa je znanstvenike zanimala populacija čije bi se aktivnosti mogle smjestiti između ove dvije ekstremne skupine.

Svakodnevna "mala" aktivnost, poput održavanja vrta, popravaka po kući, lova ili traženja hrane u prirodi smanjuje opasnost od moždanog udara za 27% a smrt od istog uzroka za 30%, pokazuju rezultati istraživanja koje je trajalo 12 godina.

"Život ispunjen dnevnim aktivnostima ima općenito povoljnu povezanost sa smanjenjem opasnosti od kardiovaskularnih bolesti i produženjem života", piše u rezultatima istraživanja.

Nasuprot tome, sjedilački način života nepovoljno utječe na metabolizam, a manjak aktivnosti može promijeniti hormone koji se stvaraju u mišićima.

"Poruka istraživanja je jasna. Ako želite smanjiti rizik od srčanih bolesti budite aktivniji. Nemojte sjediti nego ustanite i radite nešto što volite, a što uključuje kretanje", rekao je kardiolog dr. Tim Chico.