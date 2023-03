Koje suplemente ne treba uzimati zajedno?

Vitamini i minerali nekim su ljudima svakodnevna stvar - uzimaju suplemente kako bi ostali zdravi i vitalni... no, ne bi trebalo uzimati neke stvari zajedno.

"Jako je važno pročitati etiketu i predloženi protokol suplementacije za svaki dodatak koji uzimate. Na primjer, neki suplementi se trebaju uzimati uz hranu, neki se mogu uzimati svakodnevno, više puta dnevno ili na tjednom nivou. Ako niste sigurni za dozu, obratite se svom liječniku", savjetuje Jenna Lit, dijetetičarka u bolnici Lenox Hill u New Yorku.

U svakom slučaju, treba izbjegavati određene kombinacije.

Magnezij i kalcij - iako ova dva minerala djeluju zajedno, oni moraju biti u ravnoteži da bi bili učinkoviti. Dok magnezij pomaže u apsorpciji kalcija, previše kalcija zapravo može imati suprotan efekt, sprečavajući apsorpciju magnezija. Istraživanja pokazuju da je odnos kalcija i magnezija iznad 2:1 povezan s povećanim rizikom od metaboličkih, upalnih i kardiovaskularnih poremećaja. Da biste bili sigurni da dobivate točan omjer, konzultirajte se sa svojim liječnikom ili stomatologom.

Vitamin C i B12 - nije preporučljivo uzimati vitamin C i vitamin B12 istovremeno, dodaje Litt. To je zato što visoke doze vitamina C mogu smanjiti količinu vitamina B12 koju tijelo apsorbira i metabolizira, kaže. Obavezno uzimajte vitamin C najmanje dva sata nakon vitamina B12. Ovako možete izbjeći nedostatak B12.

Vitamini topivi u mastima i vodi - "Neke kombinacije treba izbjegavati, čak i ako one same po sebi nisu problematične. Na primjer, iako je sigurno uzimati vitamin D s vitaminom B12, to nije preporučljivo. To je zato što se vitamin D rastvara u mastima koji se bolje apsorbiraju hranom, dok je B12 vitamin topiv u vodi koji treba uzimati na prazan želudac. Isto vrijedi i za vitamin C i vitamin D - treba ih uzimati u različito vrijeme", kaže Virgilio Sanchez, liječnik obiteljske medicine iz Miamija. Slično, vitamini topivi u vodi, koji se ne skladište u tijelu, kao što su vitamin C, vitamini B, uključujući tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), pantotensku kiselinu (B5), piridoksin (B6), biotin (B7), folat/folna kiselina (B9) i kobalamin (B12) - zahtijevaju da tijelo apsorbira i koristi vodu, kaže dr. Ormond. Najbolje ih je uzimati bez hrane s čašom vode.

Željezo i zeleni čaj - nije dobra ideja uzimati suplemente željeza (ili jesti hranu bogatu željezom) istovremeno sa zelenim čajem. To je zato što se glavni sastojak zelenog čaja, epigalokatehin galat (EGCG), veže za željezo i smanjuje njegovu apsorpciju. Jedno istraživanje iz 2016. godine povezalo je pijenje velikih količina zelenog čaja s razvojem anemije zbog nedostatka željeza. Zeleni čaj ipak ima zdravstvene prednosti pa ga slobodno pijte - samo to činite umjereno i pričekajte dva sata nakon uzimanja suplementa željeza.