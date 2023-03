Kako spavati da ne dobijete bore?

Htjeli vi to ili ne, bore su neizbježan proces starenja. Također, toliki je strah od istih da su se širom svijeta pojavila milijunska tržišta koja tvrde da se mogu boriti protiv bora. Od losiona i napitaka do krema za učvršćivanje lica, tijela ili botoksa, mnogi odvajaju mnogo novca samo da bi zagladili bore. No sve te stvari znaju biti skupe i ne može si ih priuštiti svatko.

Znanstvenici tvrde da postoje stvari kojima možete usporiti, ali isto tako i ubrzati pojavu bora na svome licu. Vjerovali ili ne, došli su do podataka koji potvrđuju kako postoji određeni položaj spavanja zbog kojeg se brže pojavljuju bore, donosi Your Tango.

Radi se o spavanju na boku. Ovaj je položaj često jedan od omiljenih položaja za spavanje većini ljudi, ali stručnjaci tvrde može uzrokovati velike bore na tijelu. Dok spavate na boku, na koži se stvaraju sitni nabori, što s vremenom može dovesti do uranjenih bora.

Prema istraživanju UK Sleep Assessment and Advisory Service, 41 posto od 1000 sudionika reklo je da spava na boku. Mnogi su stručnjaci otkrili da spavanje na boku zapravo može proizvesti više bora, osobito bora poznatih kao bore od spavanja.

''Ove se bore često pojavljuju paralelno duž sljepoočnica, oko očiju, bočnog područja obraza i oko usta. Ljudi koji godinama spavaju na istoj strani često imaju primjetno više bora na strani lica na kojoj spavaju'', objasnio je dermatologinja Kachiu Lee.