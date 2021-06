Koje bi suplemente trebali uzimati?

Ne morate nužno uzimati suplemente, ali oni mogu imati ključnu ulogu u proboljšanju prehrane i popunjavanju eventualnih nutritivnih nedostataka.

Stručnjaci preporučuju da se umjesto multivitamina uzimaju zasebni nutrijenti, posebno ako neka osoba ne jede određene namirnice, u kojima se neki bitni vitamini i minerali prirodno nalaze.

Prije uzimanja određenih suplemenata najbolje bi bilo obaviti pretrage i konzultirati se s liječnikom opće prakse, ali nutricionisti ističu pet suplemenata koje bi svakako bilo dobro uzimati svakodnevno.

Brusnica - između 50 i 60 posto žena tijekom svog života doživi upale urinarnog trakta. Upravo brusnice mogu pomoći pri održavanju urinarnog trakta zdravim. One sadrže prirodni spoj koji sprječava da se loše bakterije "lijepe" na urinarni trakt, a samim time sprječavaju infekciju. Američki FDA objavio je kako konzumiranje 500 miligrama suplemenata brusnice svakodnevno može spriječiti gadne infekcije koje se stalno vraćaju.

Folna kiselina - folnu kiselinu trebale bi uzimate žene u reproduktivnim godinama, od 16 do 45. Stručnjaci preporučuju 400 mcg dnevno, ali neki ljudima mogu trebati i više. Nedovoljna razina folne kiseline u organizmu povezana je rađanjem djece s urođenim manama, stoga bi trebalo folnu kiselinu uzimati i prije trudnoće. Neke žene, pak, ne mogu razgraditi folnu kiselinu u izvornom obliku no zato postoji metilfolat, ali o tome se treba konzultirati s liječnikom, piše Eat this.

Holin - holin je nutrijent kojem se ne pridaje dovoljno pažnje. On poboljšava zdravlje mozga, a dovoljne količine mogu poboljšati pamćenje i obrađivanje informacija.

Kalcij i magnezij - kalcij i magnezij su dva minerala koja su izuzetno bitna za zdravlje kostiju i srca. Nažalost, većina nas ne jede dovoljno namirnica koje sadrže ove nutrijente. Osim što ovi suplementi ojačavaju kosti, uzimanje magnezija prije spavanja može imati smirujući efekt i pomoći vam da mirnije spavate.

Krill ulje - većina populacije ne jede dovoljno masne ribe koja sadrži omega-3 masne kiseline. To je zdrava masna kiselina, a mnogima nedostaje u organizmu. To je problem jer je dokazano da omega-3 masna kiselina smanjuje rizik od srčanih bolesti.

Lutein i zeaksantin - ako želite zaštititi svoje oči trebali biste uzimati karotenoide poput luteina i zeaksantina. Oni se nakupljaju iza oka i pomažu zaštititi oko od oštećenja. Ovi nutrijenti nalaze se u raznim šarenim namirnicama, a kako mnogi ljudi ne jedu dovoljno raznolika, oba nutrijenta mogu im nedostajati.