Zašto bi trebali prestati piti pivu'?

Pivo je, barem Hrvatima, nešto što je normalno i poželjno - mazne se nakon dobrog ručka, i popodne je OK popiti pivo, a bome ga neki i za doručak popiju, jer to je i dalje prehrambeni artikl... No, što se događa ako ga prestanete piti?

Izbacivanje piva iz prehrane može imati velike zdravstvene benefite na organizam i to čak i ako niste strastveni pivopija koji pivo pije svakodnevno. Evo što će sve događa u tijelu kada se odreknemo piva.

Bistrije razmišljanje - odricanje od piva može spriječiti mikrotoksine i teške metale, koji ponekad tijekom proizvodnje mogu zalutati u pivo, da vam poremete moždane funkcije. Iako ovih elemenata nema puno i ne nalaze se u svakom pivu, postoje ljudi koji su iznimno osjetljivi na njih. Unos tih elemenata može uzrokovati poput glavobolje i gubitka pamćenja, piše Eat this.

Mršavljenje - w alkoholom dolaze i prazne kalorije, od njih niste siti, ali one se i dalje "lijepe" na vas. Stoga ima smisla izbaciti alkohol kako biste izbjegli debljanje.

Mirniji san - sve vrste alkohola mogu uzrokovati probleme sa spavanjem. Što bliže spavanju pijete alkohol to je veća vjerojatnost da se neće dobro naspavati. Samo dva alkoholna pića dnevno dovljna su da poremete san u sljedeća 24 sata.

Poboljšana funkcija jetre - jetra je šokantno otporan organ, ali to ne znači da biste je trebali gurati do krajnjih granica. Konzumiranje alkohola oštećuje jetru, ali kada ga prestanete piti ona se regenerira i može se posvetiti svojim drugim zadaćama poput razgradnje toksina i metaboliziranja masti.

Ravniji trbuh - redovito pijenje piva može rezultirati debljanjem i pivskim trbuhom. Dobre vijesti su što je to lako poništiti, samo prestanite piti pivo. Kada se odreknete piva smanjujete broj kalorija koji unosite u organizam. Izbacivanjem piva možete i prevenirati prejedanja s obzirom n to da alkohol otvara apetit. Uz to, spriječit ćete napuhnutost koja se javlja zbog ugljikohidrata u pivu. Pivo, kao i svaki drugi alkohol, može potaknuti upalu i poremetiti ravnotežu mikroba u probavnom traktu. To izaziva iritaciju koja pak, izaziva napuhnutost.

