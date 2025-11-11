Kings of Leon se vraćaju kao headlineri INmusic festivala #18

Nakon što su ovog ljeta bili prisiljeni otkazati europsku turneju zbog ozljede frontmena Caleba Followilla, nashvilski alt-rock velikani vraćaju se na pozornicu jači nego ikad - upravo u godini kada INmusic slavi svojih 20 godina.

Prepoznati kao jedan od najvećih alternativnih rock bendova posljednjih dvadeset godina, Kings of Leon su headlineri najvećih i najpoznatijih svjetskih festivala, među kojima su Coachella, Glastonbury, Roskilde te brojni Lollapalooza festivali u Berlinu, São Paulu, Chicagu i Santiagu, da spomenemo samo neke. Uz to, bend drži i rekord u posjećenosti s pet rasprodanih večeri u londonskom Hyde Parku.

Od svog debitantskog albuma "Youth & Young Manhood" iz 2003. godine, Kings of Leon - koje čine Caleb (vokal, gitara), Nathan (bubnjevi), Jared (bas) i Matthew Followill (gitara) - objavili su devet studijskih albuma: "Aha Shake Heartbreak" (2004.), "Because of the Times" (2007.), "Only by the Night" (2008.), "Come Around Sundown" (2010.), "Mechanical Bull" (2013.), "WALLS" (2016.), "When You See Yourself" (2021.) i najnoviji "Can We Please Have Fun" (2024.). Prodali su više od 20 milijuna albuma i gotovo 40 milijuna singlova diljem svijeta. S albumom "WALLS" postigli su prvi istovremeni broj jedan na ljestvicama u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu, a u svojoj su karijeri osvojili tri nagrade Grammy, uz još osam nominacija, tri NME nagrade, dvije BRIT nagrade i jednu Juno nagradu.

Njihov povratak na zagrebački Jarun, gdje su 2017. godine predvodili 12. izdanje festivala, jedan je od najiščekivanijih trenutaka proslave 20. godišnjice INmusica, uz već objavljene headlinere Gorillaz i Jacka Whitea. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 129 € (+ troškovi transakcije) te u zagrebačkom Dirty Old Shopu (Tratinska 34) po cijeni od 129 €. Sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne su isključivo putem INmusic webshopa po cijeni od 59 € (+ troškovi transakcije).