Trostruka promocija albuma u Attacku

Da, dobro ste pročitali, 13.11. imamo čak tri velike promocije novih izdanja mladih bendova koji su u punom zamahu na sceni.

Dolaze nam zagrebački Elizabeta Bam, alternativni rock sastav koji svojim glasnim i energičnim nastupima nikoga ne ostavalja ravnodušnim, beogradski kvartet Ubili su Batlera, donosi sirovi, emotivni post-hardcore zvuk koji snažno pogađa i dugo ostaje u uhu te osječki trojac Klaustro/fonija koji svira psihotično-psihodeličkni rock na način kakav još niste doživjeli uživo.

Očekuje nas definitivno puno galame, gitarijade, skakanja, vokalnih akrobacija, plesa, suza i smijeha, tako da nemojte propustiti - vidimo se 13.11. u Attacku!

Elizabeta Bam

Glazbena tvorevina koja od veljače 2022. lupa, viče, i galami gdje god dođe. Kombinacijom punka, alternativnog rocka i grunge-a, koju spaja sa slojevitim tekstovima i igrama riječi, progovara o apsurdu naše svakodnevice kao što je to radio i Daniil Harms, autor drame po kojoj je bend dobio ime. Pjesme su agresivne, ali i dinamične gdje se lagane i baršunaste dionice lako transformiraju u glasne i silovite rifove koji nikoga ne ostavljaju ravodušnim!

Klaustro/fonija

Trojac koji svira psihotično-psihodelični rock nastao pod raznim utjecajima. Imaju elemente post-punka, noisea, eksperimentale i electra. Pamti ih se po energetičnim nastupima, a zvuk im je prepoznatljiv po vokalnim akrobacijama, agresivnim ritmovima, i pohanoj gitari. Lirička inspiracija dolazi iz internetskih komentara i loših osjećaja. Šmucali su se izvan matičnog Osijeka i našli se na festivalima poput Changeovera, SHIP-a i Đubre Festa. Ove godine pridružili su se makedonskom izdavaču Mrtov Konj / Dead Horse, pod čijom su etiketom objavili svoj prvi album Rigged Phantasies, čiji su zvuci doplovili i do etera radija KEXP.

Ubili su Batlera

Na sceni stekli reputaciju zahvaljujući intenzivnoj svirci i čestim nastupima. Današnji sastav posložili su 2021. godine u studiju High Voltage, iako se druže i sviraju zajedno dugi niz godina. Članovi benda su Matija Ilić na bubnjevima i perkusijama, Relja Blagojević na basu, Damjan Vitorović i Luka Lazarević na gitarama i vokalima. Kažu da su im uticaji svakakvi, ali da se najviše lože na „post-hardcore, emo i slične gluposti"

Ulaz: 10 EUR