Kineski horoskop za 2022. - godinu Tigra

Kineski horoskop za Tigra u godini 2022. počinje 1. veljače, prvoga dana novog mjeseca koji nije baš pretjerano stabilan, no zapravo je takav i Tigar. Vladajući element je voda. Budući da vodi pripada crna boja, često se za 2022. godinu može naći naziv godina crnog Tigra.

Naime, Tigar se smatra vrlo agresivnom i nepredvidivom životinjom, ali ublažit će ga element Vode koji donosi nježnost i sklad. To znači da će 2022. godina biti dinamična i aktivna, ali ne previše nestabilna. Prema godišnjem kineskom horoskopu za 2022. godinu, možemo očekivati period dramatičnih promjena.

Tigar je simbol velike energije i brzine pa mnoge od nas može motivirati da krenemo u velike životne avanture. Moguće je da će neki napraviti radikalnu promjenu na profesionalnom planu, započet će svoj posao, dat će otkaz ili će promijeniti zanimanje, a moguća su i preseljenja u inozemstvo. Ono što će nas 2022. godina naučiti je to da se ne trebamo bojati promjena, već da za njih budemo otvoreni i da ih uvijek vidimo kroz prizmu novih pozitivnih mogućnosti.

Prema kineskom horoskopu za sljedeću godinu bi svakako dakle trebala prihvatiti nove prijedloge i mogućnosti ako u njima vidiš bilo kakvu perspektivu. Za razliku od konzervativnog Bivola, Tigar će pomoći u provođenju naizgled ludih planova i dovesti svaki tvoj trud do uspješnog rezultata. Budi hrabar/a, odgovorna i odlučna osoba - neovisno o tome jesi li i sam/a rođen/a u znaku Tigra ili nisi.

U 2022. godini voda i drvo su prisutni u iznimno velikim količinama dok istovremeno postoji potpuni nedostatak elementa metala. Zbog nedostatka metala doći će do tendencije da ljudi sve rade izrazito samostalno, nezavisno. Iako na prvi pogled to izgleda dobro, kao posljedica nedostatka metala i pretjerane samostalnosti doći će do razdvajanja među ljudima umjesto da se udružuju u zajednice.

Metal djeluje poput magneta, on spaja ljude, povezuje ih, potiče na zajedništvo. Nedostatak metala može uzrokovati rasipanje, otuđivanje, razdvajanje, usamljenost. Na širem društvenom nivou to može dovesti i do nesposobnosti da se izborimo za svoja prava. Mnogi će imati dojam da im je nanesena neka vrsta nepravde ili da su im ugrožena njihova ljudska prava.

Moguće su pobune, borbe, napetosti, prosvjedi i nemiri, ali oni često neće donijeti neki konstruktivan napredak jer će ljudi biti previše razjedinjeni i premalo zainteresirani da se zajedno bore za zajedničku stvar, viši cilj. Prava pojedinca, ciljevi pojedinca, planovi pojedinca koji ne žele preuzeti odgovornost za zajednicu dovesti će do dodatnog rasipanja. Osim naših osobnih prava postoje i odgovornosti za zajednicu koje su se već u prethodnoj godini znatno zanemarile.

