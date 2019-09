Kerempuh predstavio novu sezonu

Scenska adaptacija knjige Viktora Ivančića "Bilježnica Robija K." i kazališna verzija popularne dramske serije "Gruntovčani" Kreše Golika perjanice su nove sezone zagrebačkog Satiričkog kazališta Kerempuh, najavljene u srijedu u Zagrebu kao sezona "kazališta za svačiji ukus".

Novu sezonu u koju taj teatar ulazi pun entuzijazma nakon rekordne prethodne, u kojoj je ostvaren rekordan broj od gotovo 89 tisuća posjetitelja, izvedeno 266 predstava te čak 36 gostovanja, uz ostvaren udjel vlastitih prihoda u ukupnom proračunu Kerempuha od gotovo 34 posto, najavio je na konferenciji za novinare ravnatelj Kerempuha Roman Šuković-Stipanović.

Istaknuo je kako Kerempuh i ove godine postavlja niz satiričnih, punokrvnih komedija koje će režirati etablirana imena ali i mlade redateljske snage, što je dio Kerempuhove inicijative angažmana i afirmacije mlađe generacije redatelja. Uz to, na repertoaru su i mnoge uspješnice toga teatra iz prethodnih godina, a sve je već počelo "odškrinutim vratima" u rujnu, kada se sve predstave trenutno na repertoaru mogu pogledati po jedinstvenoj cijeni od 45 kuna.

"Pred nama je nova kazališna sezona u kojoj ćemo svojim repertoarom nastojati opravdati moto 'Kerempuh - kazalište za svačiji ukus'", poručio je Šuković-Stipanović.

Kao naslov koji je već izazvao val zainteresiranih reakcija na društvenim medijima Šušković-Stipanović najavio je predstavu "Bilježnica Robija K." po istoimenoj knjizi kolumna novinara i publicista Viktora Ivančića, čija će premijera biti u prosincu 2019.

Feljtonističku formu slavne satiričke kolumne jednog od osnivača kultnoga tjednika Feral Tribune u kazališni će medij preobličiti redateljica Marina Pejnović koja će, kako je rekla, zajedno s dramaturginjom Dinom Vukelić pokušati taj tekst približiti suvremenim mladim gledateljima. "Pokušat ćemo se dotaknuti aktualnih problema hrvatske svakodnevnice, s fokusom na obitelj, te pokazati kako vanjski događaji koje Ivančić godinama prati utječu na tu obitelj i na promjenu njihova stava", rekla je Pejnović.

Robija K. će utjeloviti Josip Brakus, mamu Linda Begonja a tatu Filip Detelić. Sestru igra Ana Maras Harmander, a didu sa Šolte Željko Königsnecht.

Kao još jedan naslov koji već privlači veliku pozornost ravnatelj Kerempuha najavio je i kazališnu adaptaciju popularne dramske serije Mladena Kerstnera "Gruntovčani" Kreše Golika iz 1975., koju će premijerno u ožujku 2020. postaviti Boris Svrtan i Rajko Minković.

Svrtan je kazao kako je riječ o izvanrednoj studiji mentaliteta i karaktera, genijalnoj metafori o najpoštenijem čovjeku koji ispada najveća budala, danas možda aktualnijoj nego ikada. "Gruntovčani su prije svega humorna studija karaktera i mentaliteta koji se ne mijenjaju, u koje je Kerstner stavio jednu genijalnu klopku za naše buđenje, fantastičan katapult naše svijesti, da svi mi umjesto Dudeka kažemo - pa dobro, dosta!", istaknuo je Svrtan.

Njegova će adaptacija popularnoga Dudeka prebaciti u 21. stoljeće, "gdje će njegov 'dudekizam' krenuti u jednom drugom smjeru, pa će tako on na kraju učiniti jednu gestu koja nam ipak daje svjetlo da ćemo se ipak pokazati kao osobe s integritetom". "To nikako ne znači da će priča biti odvedena u nekakvu dnevno-političku polemiku, već će uzeti ono što je talog, sediment vremena u kojemu je nastala, a koji ima svoje vjerne, itekako beskrupulozne nastavljače u našem vremenu", istaknuo je Svrtan. Njegova će adaptacija na komičan način problematizirati temeljno pitanje Kerstnerova predloška: "Je li nam zaista netko drugi kriv ili smo ipak sami iznjedrili to što živimo? ", poručio je.

Dudeka će igrati Matija Šakoronja a Regicu Mirela Videk Hranjec. U velikoj ansambl predstavi igraju još Hrvoje Kečkeš, Ana Maras Harmander, Boris Svrtan, Anita Matić Delić, Nina Erak - Svrtan, Filip Detelić, Ines Bojanić, Ornela Vištica, Ozren Opačić, Luka Petrušić, Velimir Čokljat i Karlo Mlinar.

Prva ovosezonska premijera bit će, 20. listopada, komedija "Doma je najbolje" (Lapin Lapin) Coline Serreau u režiji Renea Medvešeka, kojemu će to biti prva suradnja s Kerempuhom. Medvešek je istaknuo kako je riječ o vrlo dinamičnom, tipično francuskom rukopisu, duhovitom i angažiranom tekstu poznate francuske redateljice, glumice i spisateljice, hrvatskoj publici najpoznatije po filmu "Tri muškarca i beba".

Njezin komad "Doma je najbolje" u Zagrebu je već igran, prije više od 20 godina, rekao je Medvešek, no kako autorica tekst neprekidno nadopisuje, posve je prilagođen političkim, socijalnim i drugim okolnostima našega vremena i prepun asocijacija na probleme s kojima se svi mi susrećemo, te predstavlja izvanredan predložak za krasne glumačke kreacije. Verzija koja se postavlja u Kerempuhu igrat će se u francuskoj inačici, a u njoj je riječ o jednoj ovećoj obitelji u kojoj mnogo toga pođe po zlu, "a majčina ljubav je ono što uspijeva održati ideju obitelji te svima vratiti vjeru u to da će sutra možda ipak biti bolje, a da je najljepše od svega da su zajedno i imaju jedni druge".

Glavnu ulogu igra Nina Erak-Svrtan, njezina supruga gost iz ZKM-a Sreten Mokrović, a glume još Elizabeta Kukić, Josip Brakus, Damir Poljičak, Luka Petrušić, Mia Anočić-Valentić, Mirela Videk Hranjec, Matija Šakoronja i Karlo Mlinar.

Kao još jednu premijeru iz Kerempuha najavljuju, u veljači 2020., višestruko nagrađivanu crnu komediju "Pukovnik Ptica" svjetski priznatoga bugarskog pisca Hriste Bojčeva, koju na pozornicu teatra u Ilici 31 postavlja Vinko Brešan. Riječ je o tekstu koji je Bojčeva proslavio i lansirao njegovu dramatičarsku karijeru, a u kojemu se kritički bavi problemom odnosa Europe i Balkana, odnosno, balkanskim snovima o Europi i europskim mitovima o Balkanu, polazeći od okvira mentalne institucije. U njemu skupina pacijenata vođena samoprozvanim pukovnikom upostavlja vojnu jedinicu tako si zadajući ne samo političke i društvene ciljeve nego i svrhu vlastitih života. Igraju ih Borko Perić, Goran Grgić, Nikša Butijer, Vedran Mlikota, Marko Makovičić, Vilim Matula i Linda Begonja.

Kerempuhovu sezonu 2019. zaključit će tradicionalni, 44. po redu Dani satire Fadila Hadžića, koje će 2. lipnja 2020. otvoriti jedna od premijernih predstava Kerempuha koja neće ući u redovni program festivala. Izbornica će biti Željka Turčinović.