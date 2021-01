Kazalište na kamionu

U 2020. godini Mala scena online stigla je ne samo do svih gradova u Hrvatskoj već su bili u domovima djece od Laslova do Dubaia, Kanade, Nizozemske... Godine 2021. nastavljaju svoje putovanje - Kazalištem na kamionu, za što im je potrebna donacija rabljenog kamiona u voznom stanju!

Iz Male scene poručuju:

Godine 1986. započeo je život Male scene. Život na kotačima od prvoga dana! Igrali smo predstave diljem Hrvatske vozeći sve što nam je trebalo na fićeku i stojadinu. 1989. došli smo u naš prostor na Medveščaku, izgradili pravo kazalište, ali smo i dalje bili na putu. U Njemačkoj smo nabavili stari kombi kojim se nekada koristila vojska i njime proputovali pola Europe i Hrvatske. Godine 1995. kazalište Mala scena premijerno je izvelo predstavu Baršunasti zečić koja se izvodila u autobusu, daru naših kolega iz Nizozemske, koji je oduševljavao publiku gdje god bi se parkirao.

U 2020. godini kazalište Mala scena započelo je val online kazališnih aktivnosti. Družili smo se s vama, pričali priče, prvi počeli prenositi naše predstave online uživo, sve kako bismo bili s vama, pomogli da nam razdoblje karantene svima prođe lakše i da duhom ostanemo jaki i ispunjeni. Osobitu smo pozornost poklanjali najmlađima kojima je bilo i najteže. Nakon gotovo godinu dana, preko stotinu online druženja, radionica i ostalih aktivnosti, shvatili smo da je vrijeme da se opet počnemo sastajati - uživo. Iako je tehnologija pomogla i znatno doprinijela umjetnosti i zajedništvu u doba "novog normalnog", jednako je tako dokazala da ništa ne može nadomjestiti živi susret živih ljudi koji dijele i zajedno stvaraju to posebno kolektivno iskustvo zvano - kazalište. Dugo smo razmišljali, pokušavali pronaći način kako da to ostvarimo, a zadržimo zdravlje i sigurnost svih na prvome mjestu. Ideja, koja je započela kao šala, sada je postala ozbiljnom.

Pokretna pozornica koja putuje, od ulice do ulice, trga do trga, grada do grada, livade do livade. Kazalište na distanci, a opet - uživo i blisko. Vraćamo se na početke kazališta, kada su kazališne trupe u srednjem vijeku i renesansi putovale svojoj publici - dolazimo tamo gdje ste vi, gdje god može stati jedan manji kamion! Predstave će se moći gledati s prozora, balkona, iz sigurnosti doma. Odvojeni - a zajedno!

Jedino što nam nedostaje za realizaciju jest - kamion! Ako posjedujete stariji kamion koji vam više nije potreban, koji se može otvarati s bočne strane, ili je otvoren pa bi se mogao pretvoriti u pozornicu, a još je u voznom stanju - molimo da nam se javite na info@mala-scena.hr ili telefonski na 01/4683352 i pomognete nam u našoj želji da kazalište dovezemo djeci, mladima, ali i odraslima, diljem Hrvatske!

Veselimo se našim druženjima, novim putovanjima i nastavku ove naše zajedničke avanture! Pratite nas za sve novosti i ususret početku putovanja našega Mala scena - Kazališta na kamionu!