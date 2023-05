Kako znate da premalo spavate?

Dakle, znamo sigurno da nije baš najpametnije spavati loše, štoviše, dobar san je od vitalnog značaja za naše zdravlje.

No, kako to obično biva, mnogi ljudi iz različitih razloga ne spavaju dovoljno. Kako je rekao David Seitz, liječnik i šef klinike za borbu protiv ovisnosti Ascendant Detox, većina odraslih bi trebala ima sedam do devet sati neprekidnog sna, svake noći.

Dakle, kako znati spavate li doista koliko vam je potrebno? Ove male stvari mogu biti znak neispavanosti:

Razdražljivost - je li vam ovih dana teže ostati smiren? Ako je tako, to može biti povezano s noćnim rasporedom. "Nedostatak sna može učiniti osobu sklonijom nervozi i promjenama raspoloženja", kaže Seitz. Dodaje da "kad smo umorni, naše tijelo proizvodi više razine kortizola, hormona koji je povezan sa stresom, tjeskobom i depresijom. Osim toga, nedostatak sna može smanjiti našu sposobnost kontrole emocije u stresnim ili teškim situacijama".

Apetit - vaše prehrambene navike također mogu varirati kada nemate dobrih sedam do devet sati sna svake noći, kaže Seitz. "Nedostatak sna može utjecati na hormone odgovorne za regulaciju apetita", objašnjava. Kao rezultat toga mogli biste primijetiti da vam se razina gladi povećala ili smanjila i vjerojatno ćete imati novootkrivenu želju za nezdravom hranom poput slatkiša i prerađenih ugljikohidrata.

Bolesti - nedostatak sna je direktno povezan s bolešću. Zapravo, gubitak sna nas tijekom vremena može učiniti sklonijima bolestima, po mišljenju Chelsie Rohrscheib, neuroznanstvenice i stručnjakinje za spavanje. "Duboki san je nužan za obnavljanje i održavanje mnogih naših bioloških sustava, uključujući naš imunološki sustav. Na primjer, naš imunološki sustav stvara nova antitijela i bijela krvna zrnca koja su odgovorna za borbu protiv infekcija dok spavamo", objašnjava.

Jutarnje glavobolje - buđenje s glavoboljom može biti neizbježno s vremena na vrijeme, ali ne bi trebao biti redovan dio vaše svakodnevice. Prema mišljenju Nancy Mitchell možda ćete češće imati jutarnje glavobolje ako ne odmarate dovoljno tijekom noći.

Koža - možete primijetiti fizičke promjene na koži ako ne spavate dovoljno. Prema mišljenju dermatologinje Kemunto Mokaya to može uključivati ​​tamne krugove ispod očiju, odnosno snažne podočnjake, otečene kapke, blijedilo, bore, akne i suhoću kože. "Nedostatak sna može uzrokovati širenje krvnih žila ispod tanke kože oko očiju zbog loše cirkulacije i zadržavanja tekućine na području oko očiju, što dovodi do pojave podočnjaka", objašnjava Mokaya dodajući da ovo zadržavanje tekućine može uzrokovati natečene oči. Nedostatak sna također može smanjiti dotok krvi u kožu zbog čega ona može izgledati blijeđe, a može i narušiti sposobnost kože da zadrži vlagu što rezultira kožom koja se ljušti i lako se iritira

Dakle, kad sve zbrojimo, budite pametni - spavajte dovoljno!