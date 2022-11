Kako vas kava može postarati?

Istraživanja su nemilosrdna - recimo, u Americi preko 60 posto pije kavu (u nekom obliku, jer to ne možemo zvati pravom kavom). I dok kava nije nužno nezdrava, postoji nekoliko loših navika vezanih uz kavu koje mogu pridonijeti bržem starenju, ovisno o tome kako je pijete.

Lisa Moskovitz, autorica knjige Plan zdrave prehrane otkrila je koje su navike u pitanju, piše Eat This, Not That.

1. Kava umjesto doručka

Mnogi kažu da je doručak najvažniji obrok u danu, a njegova zamjena kavom ne može biti dobra za cjelokupno zdravlje.

Prema Moskovitz, "preskakanje ovog važnog obroka može dovesti do manje hranjive prehrane", točnije one koja je u suprotnosti sa zdravim starenjem. Prema raznim istraživanjima, preskakanje doručka i samo ispijanje kave također može dovesti do nekih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Studija o rasporedu obroka otkrila je da su obrasci prehrane u kojima su sudionici redovito preskakali doručak bili povezani s većim kognitivnim padom nego obrasci koji su imali uravnoteženije vrijeme obroka.

Umjesto preskakanja doručka i odlaska ravno na kavu, Moskovitz predlaže "doručak koji se sastoji od svježeg voća, cjelovitih žitarica i orašastih plodova ili sjemenki" za jutarnji obrok prepun vlakana i antioksidansa.

2. Kava s puno mlijeka i šećera

Ako ne želite piti crnu kavu i radije biste joj dodali vrhnje i zaslađivače, vrijedi ovo upozorenje: To može utjecati na vaše zdravlje.

"Umjerene količine šećera u vašoj prehrani su u redu, ali ako pretjerujete s paketićima šećera svaki put kad posegnete za kavom, to nije dobra stvar", rekla je Moskovitz.

Točnije, kako starite, mogli biste primijetiti veliki porast šećera u krvi, upale i mnoga druga zdravstvena stanja. Jedna je studija također otkrila da je konzumacija većih količina dodanog šećera povezana s većom "slabošću" kod starijih osoba, što znači da je bilo više slučajeva nenamjernog gubitka težine i manje tjelesne aktivnosti.

Redovita konzumacija previše šećera također može pridonijeti bržem starenju kože. Kada konzumirate previše šećera, može nastati AGEs (krajnji proizvodi napredne glikacije), koji oštećuju razinu kolagena u vašoj koži, stoga s vremenom doprinose smanjenoj elastičnosti.

3. Kava umjesto vode

Redovito pijenje vode je navika koju mnogi često zaboravljaju, ali kada pijete puno kave, to može biti recept za dehidraciju i katastrofu kada je u pitanju vaše cjelokupno zdravlje.

Prema Moskovitz, zaboravljanje unosa vode uz kofein "može dovesti do dehidracije koja može negativno utjecati na vašu kožu, probavu, razinu energije, apsorpciju hranjivih tvari, pa čak i zglobove".

4. Velike količine kave

Kada je u pitanju odabir vremena za ispijanje kave, potrudite se držati se jutra. Čak i ako vas kofein ne drži budnima kasno noću, to ne znači da biste trebali popiti šalicu neposredno prije spavanja.

Prema Moskovitz, "kofein je stimulans koji će, ako se konzumira preblizu vremena za spavanje, poremetiti adekvatan odmor. Loš san može izazvati probleme u oporavku tijela, imunološkom sustavu, raspoloženju, energiji, metabolizmu i svemu između".

Istraživanja potvrđuju da je poremećaj sna velik i učestali probklem. Prema studiji UCLA objavljenoj u Američkoj akademiji za medicinu spavanja, jedna noć nedovoljnog sna može brže ostariti vaše stanice, što s vremenom može pridonijeti bolestima povezanima sa starenjem.

5. Umjetni zaslađivači

Čak i ako se čini da je dobra ideja koristiti ih u kavi umjesto da se držite pravih zaslađivača, oni zapravo imaju ozbiljan utjecaj na vaše dugoročno zdravlje.

Prema Moskovitz, "ne samo da su ovi zaslađivači nutritivno bezvrijedni, nego i zaslađivači kao što su sukraloza i aspartam mogu naštetiti razinama inzulina i zdravlju crijeva, što utječe na sve vitalne organe u tijelu i navesti vas da žudite za više slatkiša općenito tijekom dana.