Učestalo mokrenje kod djece: kako im pomoći?

S vremenom se broj mokrenja smanjuje na oko 5 mokrenja dnevno jer kako dijete raste, razvija se i raste i mjehur, a njegov kapacitet se povećava pa djeca sve manje odlaze na toalet.

Sindrom učestalog mokrenja najčešće se javlja kod djece između 3 i 14 godina i to uglavnom kod djece predškolske dobi. Kod sindroma učestalog mokrenja djeca mogu odlaziti na toalet i više od 20 puta dnevno, najčešće u razmacima manjim od pola sata.

U većini slučajeva učestalo mokrenje je bezazleno i prolazi samo od sebe.

Pravi uzrok koji dovodi do sindroma učestalog mokrenja nije otkriven, no uglavnom se povezuje sa nekom većom prekretnicom u djetetovom životu ili s nekim većim stresom s kojim se dijete suočilo. Može trajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci i gotovo uvijek nestaje spontano, piše Mamin kutak.

Kako biste pomogli djetetu, vrlo je važno da roditelj ima razumijevanja. Uzmite u obzir da učestalim mokrenjem dijete ne čini ništa loše svom zdravlju, a učestalo mokrenje ne ostavlja nikakve posljedice te je ponekad jednostavno potrebno djetetu dati vremena da se prilagodi. Razgovarajte često s djetetom i ne grdite dijete zato što često mokri. Pratite djetetov unos tekućine i birajte hranu koja nema diuretičko djelovanje.

Isto tako, ne stvarajte preveliku strku oko učestalog mokrenja, jer možda dijete želi privući vašu pažnju, a prevelikim skretanjem pažnje na učestalo mokrenje možda ćete dijete potaknuti da nastavi.