Koliko bi zapravo trebali spavati dnevno?

Spavanje nas održava zdravima, punima energije i poboljšava mentalnu jasnoću, pamćenje, koncentraciju, raspoloženje i druge vitalne aspekte. S druge strane, nedostatak sna povezan je s negativnim zdravstvenim učincima poput lošeg mentalnog zdravlja, pretilosti, bolesti srca, visokim krvnim tlakom, čak i preranom smrti.

Koliko nam je sna uopće potrebno? Odgovor uvelike ovisi o dobi. Evo što kažu preporuke.

Novorođenčad (0-3 mjeseca)

Dok Američka akademija za medicinu spavanja ne iznosi fiksne preporuke u vezi toga koliko bi trebale spavati tek rođene bebe, Health of Canada's Children and Youth preporučuje 14 do 17 sati sna dnevno.

Bebe (4-12 mjeseci)

Kako bebe rastu, i dalje trebaju puno sna, točnije od 12 do 16 sati u danu, uključujući drijemanje.

Mala djeca (1-2 godine)

Dio zdravog razvoja u ovoj dobi je 11 do 14 sati sna dnevno.

Djeca (3-6 godina)

Djeci predškolske dobi potrebno je između 10 do 13 sati sna. Vrlo je važno da djeca u ovoj dobi uspostave redovito vrijeme spavanja, buđenja i drijemanja kako bi osigurala zdrave navike.

Školska dob (7-12 godina)

Djeca koja rastu i dalje trebaju više sna nego odrasli. U školskoj dobi to je između 9 i 12 sati u danu.

Tinejdžeri (13-18 godina)

Tinejdžerima je potrebno 8 do 12 sati sna dnevno. Približavanje punoljetnosti izvrsno je vrijeme da počnete graditi cjeloživotne navike spavanja, koje uključuju smanjenje plavog svjetla prije spavanja, nejedenje uoči odlaska u krevet i pridržavanje rutine.

Odrasli (18-64 godine)

Preporučeno vrijeme spavanja za odrasle je 7 do 9 sati po noći. Kvaliteta sna je važna kao i broj sati sna.

Starije osobe (65+ godina)

Postoji vjerovanje da starijim osobama nije potrebno toliko sna, ali to nije točno. I starijim osobama treba 7 do 9 sati sna po noći, ali neke osobe ne uspijevaju dovoljno spavati. Valja se potruditi jer dovoljno sna pomaže u sprječavanju stanja poput Alzheimerove bolesti i gubitka mišića.