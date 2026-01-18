Najbolja vrsta čaja za regulaciju šećera u krvi

Tek toliko da bude jasno, važno razumjeti što je inzulinska rezistencija i kako utječe na zdravlje, Kako za osobe s predijabetesom tako i za opću populaciju

"Inzulinska rezistencija je stanje u kojem tijelo treba više inzulina da bi proizvelo isti učinak", objašnjava za Parade dr. Jennifer Cheng, voditeljica endokrinologije u Medicinskom centru Sveučilišta Jersey Shore Hackensack Meridian. "Inzulin je hormon u tijelu čiji je primarni zadatak smanjiti šećere - glukozu - u krvi i pomoći šećerima da uđu u stanice vašeg tijela, gdje se mogu pohraniti za energiju. Kada u tijelu ima više masti, postoji veća inzulinska rezistencija."

Ovo stanje povećava rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, pretilosti, visokog krvnog tlaka i sindroma policističnih jajnika (PCOS), a kod osoba koje već imaju te probleme može otežati njihovo liječenje. Iako se često govori o namirnicama koje treba izbjegavati, poput slatkiša ili zaslađenih sokova, neka hrana i pića mogu pomoći u regulaciji šećera u krvi, a dr. Cheng posebno ističe jednu vrstu čaja.

Najbolji čaj za regulaciju šećera u krvi

Dr. Cheng navodi kako određena istraživanja podupiru korištenje zelenog čaja za regulaciju šećera u krvi i prevenciju dijabetesa, no napominje da su potrebna dodatna istraživanja. "Postoji nekoliko načina na koje zeleni čaj može pomoći u regulaciji šećera u krvi", kaže ona. Prvo, zeleni čaj može utjecati na "transportere šećera" u crijevima. Aktivni hormon u zelenom čaju, epigalokatehin-3-O-(3-O-metil) galat, "pomaže u sprječavanju apsorpcije šećera u crijevima".

Također, zeleni čaj može pomoći mišićima da učinkovitije koriste šećer, što doprinosi održavanju razine glukoze u zdravom rasponu. Neka istraživanja sugeriraju da zeleni čaj može pomoći u smanjenju inzulinske rezistencije. Ipak, dr. Cheng upozorava da su podaci o tome ograničeni i neuvjerljivi.

"Iako su studije obećavajuće, potrebno je opsežnije istraživanje kako bi se u potpunosti razumjeli dugoročni učinci i uspostavila formalna preporuka za zeleni čaj u liječenju dijabetesa", ističe ona. Naglašava kako čaj nije sveobuhvatno rješenje. "Prehrana, vježbanje i promjene životnog stila više će pomoći u sprječavanju visokih i niskih razina šećera. To nije lijek za sve i neće nadoknaditi nepridržavanje osnova."

Kada i kako piti zeleni čaj?

Na pitanje o najboljem vremenu za konzumaciju zelenog čaja, dr. Cheng kaže da "nema točnog odgovora". Pijenje na prazan želudac može pomoći tijelu da bolje apsorbira aktivne sastojke, dok konzumacija uz obrok ili nakon njega može pospješiti apsorpciju hranjivih tvari poput željeza. Doziranje može biti važnije od vremena - neke studije navode da je za postizanje koristi potrebno piti četiri do šest šalica dnevno, i to redovito tijekom nekoliko tjedana.

Važna je i pravilna priprema. Dr. Cheng savjetuje odabir nezaslađenog zelenog čaja kako bi se izbjegli dodatni šećer i kalorije te izbjegavanje dodavanja mlijeka. Da bi se iz listića izvukle hranjive tvari, dovoljno ih je namakati tri minute, a ne kuhati.

Ostali savjeti za regulaciju šećera u krvi

Uz konzumaciju čaja, dr. Cheng naglašava i druge praktične savjete za upravljanje i prevenciju dijabetesa. To uključuje najmanje 150 minuta fizičke aktivnosti umjerenog intenziteta tjedno, upravljanje unosom ugljikohidrata te povećanje unosa vlakana radi stabilizacije šećera.

Važno je i upravljanje stresom. "Stres može dovesti do oslobađanja hormona stresa poput kortizola", objašnjava dr. Cheng. "Upravljanje stresom kroz duboko disanje, bavljenje aktivnim hobijima, vježbanje i meditaciju pomoći će smanjiti stres i regulirati šećer u krvi."

Dakle, što se čeka?