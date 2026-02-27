Mršavite 'preuređujući' životni prostor

Dosta je bilo priče o epidemiji pretilosti i debljine. Vrijeme je da se nešto poduzme po tom pitanju. Istina, to nije nimalo lako, ali je sigurno lakše nego što mislite. Općepoznata je činjenica vaši životni izbori kao što su ono što jedete i kako često vježbate odgovorni i za to kakvog ste zdravlja te koliki vam je opseg struka. Ali zdravi izbori su nam često na dnu liste. Ipak, postoje načini da se suprotstavite nakupljanju kilograma i štoviše da ih izgubite. Rješenje potražite u svojoj kući ili stanu.

Premjestite televizor u prostoriju u kojoj nema kauča. Iako ovo možda zvuči smiješno, zaista djeluje. Vlastitu lijenost možete okrenuti u svoju korist: ako vam je neudobno sjediti i gledati TV, logika nalaže da ćete to činiti rjeđe. To znači da ćete manje dangubiti, manje ćete se izležavati i manje ćete jesti nezdrave stvari koje se nače jedu uz TV. A ako ga izbacite iz dnevnog boravka, taj će vam prostor postati glavna točka za nešto sasvim drugačije i važnije - interakciju s drugim ljudima.

Ako ga morate držati u dnevnom boravku, isključite ga i prekrijte nečim. Zvuči radikalno, ali vi želite smanjiti težinu, zar ne? Otkrijte ga i pogledajte neki dobar fil ili emisiji+u s vremena na vrijeme. Zatim ga ponovo isključite i prekrijte.

Hranu držite u kuhinji, a ne posvuda. Konzumiranje hrane iz bilo kojeg drugog razloga osim unošenja hranjivih tvari vodi ravno k pretilosti. Zamijenite posude s čipsom, grickalicama, slatkišima i keksima s posudama s voćem ili vazama s cvijećem. Isto neka vrijedi i za ured na radnom mjestu.

Ukrasite kuhinju voćem. Ako vas je spopala hranidbena groznica vjerojatno ćete natrpati u sebe prvo čega se dohvatite. Zato držite u kuhinji zdjelu s voćem - to će joj dati malo svježine i živosti, a vi ćete uvijek moći uzeti zdrave zalogaje. Zaboravite na sladoled u zamrzivaču.

Napravite mjesta za vježbanje. Ovo je jedan od onih razloga da počistite nered koji su razumljivi sami po sebi. Većina ljudi se žali kako bi vježbali, malo jogu, malo čučnjeve i trbušnjake, ali da nemaju mjesta. Pa napravite mjesta ako pripadate ovoj skupini. Procijenite koji komadi namještaja vam zaista trebaju, a koji ne i riješite ih se. Ako baš morate imati onaj iznadprosječno velik 'stolić za ispijanje kave' u dnevnom boravku, neka bude s točkićima tako da ga uvijek možete s lakoćom pomjeriti.

Kupite 'kuhinjsku štopericu'. Konkretno radi se o napravi koja ima opciju odbrojavanja vremena uz alarm. Namjestite je da odbrojava neko vrijeme (dok gledate film ili omiljenu seriju). Kad se oglasi alarm, sredite dvorište, usisavajte kuću, složite ormar, radite bilo kakvu tjelesnu aktivnost.

Kupite bicikl.

Neka vaše budilice imaju svjetlo. Ako vas zvuk budilice teško diže iz kreveta, možda će uz 'svjetlosni alarm' biti više uspjeha. Kad se probudite, izdvojite barem 15-ak minuta za vježbanje.

Neka su vam krevet i spavaća soba uvijek uredni. Veće su šanse da ćete se dulje zadržati surfajući na internetu pritom grickajući nezdravu hranu ako vam je spavaća soba zatamnjena i ako ste u mraku. Namjestite svoj krevet tako da izgleda privlačno i tako ćete pobijediti loše navike ostajanja budnima do kasno/konzumiranja grickalica/gledanja TV-a - ako legnete na vrijeme vaša probava i metabolizam općenito će bolje raditi, a usto ćete si priuštiti dovoljno sna tako prijeko potrebnog za lijep izgled.