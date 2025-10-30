Kako ukrasiti dom za Noć vještica - Halloween

Noć vještica ili Halloween je pred vratima, a ovoga puta savjetujemo da Frankensteina zamijenite šarmantnim bundevama-duhovima i mini svijećama.

Dočekajte goste s lizalicama u obliku mini-duhova - pokrijte lizalice s maramicama kako biste ih svezali gumicom. Potom to sve stavite u bundevu kao u vazu.

Leteće bundeve i šišmiši - preslatki DIY šišmiši i duhovi od malenih bundeva ukrasit će vaše dvorište.

Na vrata objesite jezivi vijenac - koristite lozu i malene crne šišmiše. Neka bude jednostavno.

Neka sve bude jednostavno i monokromatski - samo zato što je jesen, ne mora sve biti u narančastim nijansama. Ukrasite s bijelim bundevama, božurima i tikvicama, radije nego s klasičnim bundevama.

Neka vaš prilaz bude kao za naslovnicu - iskoristite jesenske boje na vašem ulazu u kuću i neka sve 'vrišti' od Halloweena.

Obojite vaše bundeve - bojite, nemojte ih dubiti. Neka budu chic i drugačije, a opet - što jednostavnije.

Pauci mogu izgledati elegantno - bijelu mrežu omotajte oko svijećnjaka, a po njoj pospite plastične paukove, a na stol dodajte šarene dalije.

Postavite bundeve na stepenice - posložite vaše bundeve posvuda po stepenicama - u svim oblicima i veličinama.

Prava količina jezivih izreza i oblika za Halloween - stvorite jezivo okruženje u dvorištu koristeći razne oblike koje ste izrezali i zalijepili za prozor. Pripazite da ne pretjerate.

Svijećnjaci od mini bundeva - prenamjenite malene bundeve te ih iskoristite kao svijećnjake.

Ukrasi za zid - napravite malene papirnate šišmiše za objesiti o prozor ili vrata. Neka bude jednostavno.

Ukrasite dvorište svjetlom - osvijetlite vaš vrt fenjerima i mini svijećama.

Vašu večeru ukrasite cvjetnim laticama - raspršite šareno lišće po stolu zbog ugođaja.

Zamaskirajte vašu bundevu - neka bude što opakija