Spavaća soba - mjesto gdje dan postaje noć

Nakon svakodnevne izloženosti stresu u radnom i životnom okruženju, istinska oaza za opuštanje trebao bi biti naš dom. Uloga spavaće sobe u opuštanju organizma uistinu je značajna jer je okrepljujući san od velike važnosti, kako za zdravlje, tako i za produktivan rad tijekom dana.

Namještaj, materijali i boje u spavaćoj sobi mogu utjecati na san, a samim time i na raspoloženje, jer znanstvenici navode da je upravo nedostatak sna jedan od uzročnika stresa. Optimalni recept za mirno prospavanu noć je krevet izrađen od materijala kao što je drvo. U to se ubraja i podnica izrađena od drvenih letvica, ali i od visoko elastičnih opružnih elemenata s regulatorom tvrdoće. Potrebno je naglasiti i da bi elektronički aparati poput TV-a, računala i mobitela trebali biti udaljeni minimalno 150 do 200 cm od kreveta.

Funkcionalnost prije svega



Kod zdravog spavanja muskulatura se mora opustiti, što omogućuje madrac koji podupire tijelo prateći liniju kralježnice. Naime, nepravilno podupiranje tijela uzrok je nemirnog sna s puno okretanja. Na tržištu je dostupan bogat izbor madraca, a među najpopularnijima su oni s jezgrom od materijala poput lateksa, Tempura, itd., koji se odlično prilagođavaju tijelu i tako čine spavanje ugodnijim. Prilikom kupnje podnice i madraca imajte na umu da su najudobnije kombinacije fleksibilna podnica s mekšim madracem, a nefleksibilna s tvrđim madracem. Posteljina i prekrivači izrađeni od prirodnih vlakana - pamuka, lana, vune ili svile ‘dopuštaju koži da koža’ i stoga su puno zdraviji od umjetnih tkanina.

Noćni ormarići na kojima možete odložiti razne potrebne sitnice bitan su dio funkcionalnosti spavaće sobe. U ormare visoke sve do stropa stane znatno više predmeta nego u one niže, što povećava urednost sobe. Oprema suvremenih ormara sastoji se od brojnih elemenata koji olakšavaju organizirano spremanje odjeće.

Krevet ispod kojeg se nalazi ‘ladica’ ima dvostruku ulogu, jer osim mjesta za odmor predstavlja i mjesto za spremanje posteljine ili odjeće.

Komode su uvijek bile popularni dio sobe, a u novije vrijeme njihove se ladice otvaraju znatno jednostavnije – lagani pritisak aktivira mehanizam i ladica je otvorena.

Užitak za sva čula



Po uzoru na klasične sobe, i u onima modernog dizajna sve češće nalazimo stolić za uljepšavanje, kako nanošenje make-upa ili češljanje ne bi bilo rezervirano samo za kupaonicu. Kad je riječ o bojama, spavaću sobu oplemenit će topli, neutralni i zemljani tonovi, kao i nježne, pastelne nijanse zelene, plave i ljubičaste boje.

Rasvjeta bi trebala dolaziti iz nekoliko izvora – plafonijera ili ugradbenih rasvjetnih tijela na stropu te lampi na noćnim ormarićima ili iznad uzglavlja kreveta. Kako bi sva čula u potpunosti uživala, sobu namirišite lavandom ili kamilicom (za opuštanje), ružmarinom ili agrumima (za buđenje), dok će miris cimeta, ruže ili sandalovine stvoriti romantično ozračje.