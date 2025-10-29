Nova tipka za ispiranje SIGMA 40

Nova Sigma40 posebno će privući kupce s izraženim osjećajem za estetiku i detalje. Vrhunska izrada vidljiva je u jedinstvenoj teksturi brušenog nehrđajućeg čelika ili profinjenosti staklene površine.

„Kod ovako jednostavnih, minimalističkih dizajna ključno je posvetiti posebnu pažnju detaljima. Upravo to smo i učinili", naglašava dizajner Christoph Behling.

Tanak dizajn bez kompromisa

Stvaranje tipke što tanje bilo je izazovno: „Od samog početka bilo je jasno da postojeći sustav pričvršćivanja neće biti kompatibilan s tako tankom pločom", prisjeća se Pascal Brändli iz razvojnog tima. Rješenje je pronađeno u inovativnom snap mehanizmu, koji ne samo da omogućuje minimalnu debljinu tipke, već i jednostavno rukovanje za instalatere.

Kako bi montažni okvir imao potrebnu čvrstoću i stabilnost, unatoč debljini od samo dva milimetra, plastika je ojačana staklenim vlaknima. „Znanja koja smo stekli ovim projektom bit će iznimno vrijedna za razvoj budućih tipki za ispiranje", zaključuje Brändli.

