Kako urediti dom da postane sretnije mjesto

Dokazano je da boje utječu na ljudsko raspoloženje, a odavno je poznato i da je čovjek biće koje ima potrebu živjeti u skladu s prirodom. Te dvije činjenice dobro je uzeti u obzir prilikom uređenja doma kako bismo postigli harmoniju i sklad.

Postoji nekoliko smjernica u koje se možemo pouzdati prilikom planiranja izgleda prostorija, pa uvijek treba početi od najvažnijih stvari:

Omogućite što više prirodnog svjetla i svježeg zraka i ne prekrivajte prozore gustim zavjesama. Uložite u prekidače koji mogu prigušiti svjetlo kako biste se mogli opustiti za vrijeme gledanja televizije ili izbjegli potrebu da postavljate više manjih svjetiljki po prostoriji.

Ako uređujete spavaću sobu, možda biste željeli razmisliti o plavoj boji, boji mira i spokoja. Ako nemate rolete, uložite u debele zavjese kako biste osigurali da svjetlo ne ulazi u sobu dok spavate. U najboljem slučaju, u sobi ne biste trebali držati elektronske uređaje poput televozora i radija, a ako ih držite, oni ne bi smjeli stajati blizu kreveta.

Sobi za učenje ili uredu u kući odgovarala bi ljubičasta boja koja se povezuje s kreativnošću i bogtstvom. Radni stol namjestite tako da vam svjetlo dolazi s lijeve strane i okrenite ga od zida, kako ne biste gledali u zid ispred sebe.

U kupaonicu smjestite biljku aloe vere. Ona ne zahtjeva puno svjetla, a prirodni je lijek za iritacije kože. Za kupaonicu odaberite zemljane boje koje će simbolizirati ravnotežu vodi.

Dnevnom boravaku odgovarala bi zelena boja, boja odmora i obnavljanja energije. Umjesto običnih, odaberite halogene žarulje koje će dati privid prirodnog svjetla koje vam je posebno potrebno ako u dnevnom boravku čitate. Ne zaboravite dodati bilje poput palmi kojima nije potrebno puno svjetla.

Blagovaonicu možete osvježiti crvenom bojom, koja potiče razgovore. Ako ste u mogućnosti, odlučite se za okrugle stolove jer oni neće ostavljati dojam da određene osobe imaju "počasno mjesto", a ostali moraju birati između onoga što je ostalo.

Kuhinju možete obojiti u žuto, boju vedrine i sunca, te u nju postavite biljke koje pročišćavaju zrak.