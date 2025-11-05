LittleSari, novi hrvatski brand koji će redizajnirati svijet dječjih soba

Svaka lijepa priča počinje idejom. Ova je započela jednim dječjim crtežom.

Iz mašte male Sare i ideje njenih roditelja, uspješnih poduzetnika Janje i Dražena Pavetić, rođen je LittleSari - novi hrvatski brand tekstila i dekoracija za dječje sobe koji donosi toplinu, nježnost i razigranost u svaku dječju sobu.

Sve što LittleSari stvara ima korijen u onom iskrenom, dječjem pogledu na svijet. Motivima iz dječjih crteža - omiljenih likova, životinja i šarenih snova - već provjereni dizajnerski tim udahnuo je novi život u obliku posteljina, tepiha, zastora, jastučića, uzglavlja i mekanih vreća za sjedenje i igru. Svaki komad nosi toplinu doma i nježnu estetiku djetinjstva - onu koja se pamti.

Domaća izrada i ručni rad s potpisom ljubavi

LittleSari u potpunosti se proizvodi u Hrvatskoj - pažljivo, ručno i s puno posvećenosti detaljima. „Htjeli smo stvarati proizvode koji su nježni, sigurno izrađeni i estetski posebni, baš kao što želimo da djetinjstvo bude: šareno, sigurno i puno topline.

U svakom uzorku i ilustraciji krije se emocija - svaki motiv je ručno nacrtan, prožet stvarnim pričama i inspiriran dječjom znatiželjom", izjavila je Janja Pavetić. Ovo je logičan nastavak poslovanja tvrtke koja je postala vodeći proizvođač tapeta, a danas svoje poslovanje šire na kolekciju tekstila za djecu.

Topli tonovi, meke teksture i personalizacija

Estetika brenda nježna je, ali ne i klasična - to su tonovi pijeska, praškasto roze, tople sive i plave nijanse koje stvaraju mirnu pozadinu za dječju maštu. „Naši su proizvodi namijenjeni svima koji vjeruju da prostor utječe na emociju - prije svega roditeljima koji cijene dizajn, kvalitetu i sigurnost. Vidimo ih u dječjim sobama, vrtićima, igraonicama."

Mali svijet velikih emocija

„Sve je počelo kad sam promatrala Saru kako crta i shvatila da u tim linijama ima više mašte, slobode i radosti nego u ijednom katalogu dječjeg namještaja koji sam dotad vidjela", kaže Janja Pavetić. „Poželjela sam stvoriti nešto što će prenijeti baš taj osjećaj - toplinu doma, sigurnost i nježnost, onako kako to dijete vidi. Zahvalna sam našem dizajnerskom timu, koji je jako brzo ulovio ideju i emociju branda, te su tako od praznog papira nastali unikatni i istinski posebni proizvodi za dječje sobe."

LittleSari nije samo brand, nego podsjetnik na to koliko su osjećaji važni u prostoru u kojem djeca odrastaju. To je svijet u kojem tekstil ima priču, a svaka posteljina, tepih ili jastučić podsjeća na bezbrižno djetinjstvo puno boja, igre i smijeha.

Osim estetike i udobnosti pri proizvodnji LittleSari posebnu pažnju posvećuje sigurnosti i održivosti. „Koristimo najmoderniju tehnologiju ekološkog tiska koja spaja vrhunsku kvalitetu i odgovornost prema okolišu. Naš tisak omogućuje precizne, žive boje uz minimalan utrošak resursa i gotovo bez otpada. Tinte koje koristimo certificirane su prema OEKO-TEX® standardu, kao i sve tkanine, te su naši proizvodi potpuno sigurni za djecu, dom i prirodu. Ovaj napredni sustav tiska koristi vodene boje bez mirisa i štetnih kemikalija, te osigurava kvalitetu i postojanost boja", dodaje Pavetić.

Cijela kolekcija dostupna je putem webshopa Little Sari.