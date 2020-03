Kako snimati filmove u vrijeme korone?

Hollywood zvoni na uzbunu jer mu prijeti golemi gubici. Ali gigantske rupe u blagajnama velikih filmskih studija su tek dijelom zasluga koronavirusa. U čitavom svijetu se odgađaju počeci prikazivanja filmova, otkazuju se festivali i prekidaju snimanja. U mnogim zemljama su kina zatvorena - i veliko je pitanje koliko njih će ikad još otvoriti svoja vrata.

Najteže je pogodilo one male: vlasnike kino-dvorana, filmske distributere, producente, slobodne djelatnike... Mnogi su na rubu poslovne egzistencije, pogotovo ako nemaju baš nikakvu financijsku rezervu kao veliki igrači iz svijeta filma iz Hollywooda.

Odgođene filmske premijere

Početkom ožujka su i producenti filmova o Jamesu Bondu objavili kako moraju odgoditi početak prikazivanja novog, 25. filma "Nema vremena za umiranje" za mjesec studeni. I prikazivanje drugih hitova se odgađa: Disney je povukao film "Mulan", Sony odgađa početak prikazivanja drugog dijela igrano-animiranog filma "Peter Rabbit". Kod samo ova tri filma je riječ o milijunima dolara s kojima su producenti ove godine čvrsto računali. Zato Hollywood računa ove godine s gubitkom od 20 milijardi dolara.

Slično je i u Europi: početak prikazivanja čitavog niza umjetničkih filmova koji su još proteklih tjedana slavili premijere na filmskim festivalima je ili odgođen ili su filmovi privremeno povučeni iz distribucije. Samo jedan primjer: na Berlinaleu je Srebrnog Medvjeda osvojio uspješni njemački režiser Christian Petzold za film "Undine". On se trebao početi prikazivati u više zemalja Europe, ali je to odgođeno za lipanj.

Još je teže za filmove koji su tek došli u kina prije nego što je počela kriza s koronom. Kina su se zatvorila i veliko je pitanje hoće li se ti filmovi nastaviti prikazivati i nakon što kina opet počnu raditi - makar su neki od njih bili prikazivani samo nekoliko dana. Jer, pitanje je hoće li distributeri još jednom dati novac za reklame i promociju istog filma i po drugi put. Naime, ima još mnogo novih neprikazanih filmova.

A kada je riječ o kinima, mnoga su već i bez pandemije bili na izmaku financijskih snaga. Nakon više tjedana - možda i mjeseci tijekom kojih će morati plaćati troškove bez i jednog posjetitelja će to vrlo vjerojatno značiti njihov potpuni kraj.

Otkazani festivali, prekinuta snimanja

Proljeće je doba filmskih festivala, ali i oni se odgađaju.Najpoznatiji, onaj u Cannesu koji je trebao početi 12. svibnja, je već odgođen - i zapravo nitko ne zna, kad će i hoće li biti održan. Odgođen je i festival Tribeca u New Yorku, isto kao i poznati njemački festival kratkog filma u Oberhausenu, ali i onaj ženskog filma u Dortmundu i Kölnu. Takvi maleni festivali u principu neće biti održani kasnije - za to nema ni novaca, niti organizacijskih mogućnosti. Zato na primjer festival u Oberhausenu trenutno traži načina kako bi se održao preko interneta.

Ne samo da je odgođen početak snimanja mnogih filmova i serija, nego su prekinuta i ona već započeta. Samo u Europi je prekinuto snimanje više od 1.000 filmova tako da je već to golema šteta - i užas za djelatnike koji su računali na te prihode. I u Hollywoodu su kamere stale na snimanju "Avatara 2", "Matrixa 4", novog "Batmana", "Jurassic World: Dominion", "The last Duel"... Trenutno je objavljeno da se nastavlja snimanje sedmog nastavka hita "Mission Impossible", ali ne više u Italiji nego u Velikoj Britaniji. Hoće li i tamo snimanje morati biti prekinuto? Tko to zna...

S druge strane, u samoizolaciji kod kuće mnogi požele pogledati kakav dobar film. Kucnuo je veliki trenutak streaming-platformi kao što su Netflix ili Amazon Prime, u Njemačkoj je odnedavno aktivan i Disney+. Pojavljuju se i maleni ponuđači kao što su Mubi ili alleskino.de jer obzirom na stanje u kinima, mnogi distributeri vjeruju kako im je to još jedina šansa utržiti barem nešto novca od svog filma.

Tolika navala na streaming znači i da su internetske mreže često preopterećene. Nema nikakvog užitka gledati film "u stop & go formatu" kad slika često "zapne". Neke od tih službi su zato već počele smanjivati rezoluciju filmova, ali gledatelji trenutno nemaju drugog izbora.