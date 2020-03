Novi filmovi na platformi Croatian.film

U ovim teškim vremenima, dok sjedimo doma i nadamo se dobrim vijestima platforma croatian.film donosi nove kratkometražne filmove uz koje će vam vrijeme brže i zabavnije proći.

Uživajte, budite doma i budite dobro!



NOVI FILMOVI NA PLATFORMI

Iz dubine (Katrin Novaković, 2013.)

U ovom animiranom filmu dobra stara swingerska hobotnica dolazi u pomoć i iz dubine mora donosi život u naše blijede gradske duše.

Roza - teološki film ceste (Višnja Vukašinović, 2015.)

Igrana komedija o tek zaređenoj časnoj sestri Rozaliji koja po treći put ne uspijeva položiti vozački ispit.

Kišobran (Jure Pavlović, 2012.)

Priča o nespretnom pokušaju djevojke i mladića da ostvare vezu.

Lieber Augustin (Miroslav Terzić, 2018.)

Film prati svakodnevicu dvaju njemačkih vojnika. Naizgled obični i simpatični ljudi, poznavatelji filmske umjetnosti, njih dvojica međusobnim razgovorom pokušavaju odagnati misli o stravičnim zadacima s kojima su suočeni.

Perforacije (Slobodan Tomić, 2018.)

Sadržaj filma je nadrealistički prikaz civilizacije u njenoj religiozno-tehnološkoj dvojbi. Taj sukob dvaju oprečnih principa potiče otuđenost, egzodus, tehnološki suoicid i na kraju rušenje Hrama kao tragično razrješenje identiteske paradigme civilizacije.

Space is not enough (Vedran Šuvar, 2019.)

Eksperimentalni film u kojem se sve dogodilo istodobno.

Srećko Kramp - skica za portret (Višnja Vukašinović, 2014.)

Lažni dokumentarac o izmišljenom hrvatskom pjesniku Srećku Krampu.

Sanjala si da si sretna (Ivana Škrabalo, 2015.)

U ovom igranom filmu pratimo Blanku koja zbog teške financijske situacije bježi iz stana i nastavlja svoju svakodnevnu rutinu.

Behemot (Igor Dropuljić, 2013.)

Vođen željom da se izbori za egzistenciju i istjera pravdu, sredovječni Stanko uzet će stvari u svoje ruke i povući radikalan potez.