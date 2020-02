Kako pronaći najboljeg partnera?

Generacija smo koja ne popravlja stvari, nego kupuje nove. Isto to činimo i s ljudima. Kada ne ide, ne trudimo se popraviti odnos, nego ga ostavljamo iza sebe i ulazimo u novi, vjerujući da je to onaj pravi. No, je li zaista tako?

Možda treba poraditi na odnosu u kojem se nalazimo, a ne odustajati na prvoj prepreci. Možda uz sebe zaista imamo pravu osobu, samo to ne vidimo.

Ukratko, za par je najvažnija dobra, iskrena i neposredna komunikacija, funkcioniranje na istoj valnoj duljini, humor i isti smisao za uživanje, uživanje u istim ili sličnim stvarima.

Dobar par funkcionira u svim područjima života, super funkcionira, kad stvaraju zajedno, super funkcioniraju kad održavaju to što su stvorili i uživaju u tome. Podudarni su i dobro se nose s promjenama i gubicima u životu, jedno drugome su potpora, oslonac ili utjeha. Sjajno je za dugoročne odnose kad su partneri najbolji prijatelji.

Dragocjeno je kada nađemo osobu koja nas potiče u otkrivanju i izražavanju nekih dijelova sebe za koje možda sami nemamo hrabrosti.

Stoga, kad tražite partnera, neka ima ove osobine, nećete pogriješiti!