Na produženi vikend ili godišnji odmor bezbrižno uz HONOR 400 seriju

Do službenog početka ljeta još je kratko, no ljetne migracije s kopna na more lagano su krenule, a zahuktat će se od ovog produženog vikenda. A za bezbrižno i pouzdano putovanje, čak ako dođe i do zastoja na putu tu je HONOR 400 serija pametnih telefona - HONOR 400 i HONOR 400 Pro. Najnoviji dodaci HONOR obitelji idealni su suputnici koji nude savršen spoj inovacija, izdržljivosti i snage.

Baterija koja traje i traje...

Opremljeni najsuvremenijom silicij-ugljičnom baterijom kapaciteta 5300 mAh koja pruža iznimnu dugotrajnost i izdržljivost, s HONOR 400 serijom pametnih telefona na put se možete uputiti bez brige. Uređaji omogućuju gledanje do 17 sati online videa, 34 sata telefonskih poziva i 28 sati offline videa s jednim punjenjem. Impresivna tehnologija HONOR SuperCharge od 66 W napuni uređaj do 44 % u samo 15 minuta, a do 100 % u svega 46 minuta uz Turbo način punjenja. Inovativna baterija je osmišljena za rad i u zahtjevnim uvjetima te zadržava više od 80 % svog kapaciteta i nakon četiri godine korištenja, što jamči pouzdane performanse u svim okolnostima. HONOR 400 serija napravljena je da traje - sa SGS otpornosti na padove od pet zvjezdica i IP65 certifikatom otpornosti na prašinu i vodu, što ove pametne telefone čini najsigurnijim izborom za svakodnevnu upotrebu, bilo u užurbanoj svakodnevici ili na opuštenim slobodnim danima i godišnjem odmoru.

Ispod kućišta HONOR 400 serije otkriva se njihov puni potencijal uz Snapdragon 7 Gen 3 mobilnu platformu i CPU Turbo X Game Engine. Ova snažna kombinacija pruža novu razinu gejmerskog doživljaja i izvrsne grafičke performanse, što posebice mogu cijeniti gejmeri i kreatori sadržaja. Uz do 512 GB ultra-velikog prostora za pohranu i 12 GB RAM-a, može se pohraniti do 121.000 fotografija ili 48.500 pjesama, dok se istovremeno uživa u glatkom multitaskingu i neometanom radu aplikacija. Bilo da ste gejmer, kreator sadržaja ili jednostavno trebate pouzdan uređaj, HONOR 400 serija dizajnirana je da odgovori na sve vaše potrebe - nudeći savršen balans snage, izdržljivosti i inovacije.

A među mnoštvom inovativnih AI funkcionalnosti koje donosi HONOR 400 serija tu je i značajka posebice korisna kod vožnje - Pomoć kod mučnine zbog kretanja. koja pruža najkompletnije rješenje u industriji za ublažavanje mučnine i nelagode tijekom vožnje, smanjujući vrtoglavicu, osiguravajući ugodniju vožnju i bezbrižno korištenje pametnog telefona. Doživite budućnost tehnologije uz HONOR seriju 400 - gdje se snaga i izdržljivost susreću kao nikada dosad.

Cijena i dostupnost

HONOR 400 dolazi u verziji memorije 8 GB + 512 GB i u bojama ponoćno crnoj i pustinjski zlatnoj, po maloprodajnoj cijeni od 549 eura. HONOR 400 Pro dolazi u verziji memorije od 12 GB + 512 GB, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 799 eura i dostupan je u sljedećim bojama: ponoćno crnoj i mjesečevo sivoj. Tijekom promotivnog razdoblja do 12. lipnja 2025., ili do isteka zaliha pri kupnji HONOR 400 Pro pametnog telefona kupci ostvaruju 150 eura popusta na uređaj i na dar dobivaju HONOR noćno svjetlo s ugrađenim zvučnikom i bežičnim punjenjem. Za više informacija posjetite HONOR stranicu www.honor.com/hr/events/honor-400-ponuda/.

