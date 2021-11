Kako prepoznati sočnu naranču?

Naranče su jedno od tropskog voća koje se raširlio u naše krajeve i raste bez problema - uz obalu i otoke naročito, dobro su poznate viške naranče.

No, kad dođemo na plac, sve nam ponekad izgleda isto, a mi bismo baš željeli kupiti one dobre, sočne i ukusne naranče... pa evo kako to možete napraviti.

Jedan od načina na koji možete prepoznati sočno voće je taj da ga primite u ruku i osjetite težinu - što je teža za svoju veličinu, naranča će biti sočnija. One koje se čine suviše lagane mogu biti suhe.

Čvrsta naranča jarke boje također može biti dobar odabir, a izbjegavajte mekane plodove ili one s vidljivim oštećenjima. Pomirišite ih - one koje mirišu zrelo također su dobri kandidati.

>> Naranča - pravo malo čudo prirode >>

Detalj koji će vam olakšati potragu za sočnim narančama je ispupčenje koje se nalazi na donjoj strani - suprotno od peteljke: birajte one plodove koji ga imaju. Tako barem kažu bake koje znaju više o narodnim mudrostima. Još je jedna od teorija da su slađe naranče s većom rupicom - odnosno "pupkom".

U svakom slučaju, kupujete li naranče na tržnici, najbolje je zamoliti prodavača neka vam da koju krišku na kušanje.