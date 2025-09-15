Kako redovita konzumacija kave zapravo utječe na zdravlje

Jutarnja kavica za početak dana... pa onda jedna u pauzi... pa onda jedna prije kraja radnog vremena... pa onda jedna doma... uglavnom, svaki dan se cijeli dan pije kava... no, je li to dobro za vas?

Stručnjaci se slažu da većina odraslih osoba može sigurno konzumirati do 400 miligrama kofeina dnevno, što odgovara otprilike četirima šalicama kave, po mogućnosti u prijepodnevnim satima. U nastavku donosimo pregled prednosti i mogućih nuspojava dnevne doze kofeina.

Doprinos dugovječnosti i bržem metabolizmu - vaša jutarnja šalica kave mogla bi vam pomoći da živite dulje. Jedno istraživanje iz 2025. otkrilo je da je jutarnje ispijanje kave snažnije povezano s nižim rizikom od smrtnosti od svih uzroka. Kava također može kratkoročno ubrzati metabolizam, no Levi napominje da to vjerojatno neće dovesti do značajnijeg gubitka težine. "Kofein također ima tendenciju suzbijanja apetita", dodaje, ali ne preporučuje oslanjanje na kavu u svrhu mršavljenja.

Manji rizik od dijabetesa - konzumacija jedne do četiri šalice kave dnevno povezana je sa smanjenim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2. Razlog leži u fitokemikalijama iz zrna kave koje štite od oksidativnog stresa. "Kava je također dobar izvor antioksidansa poput klorogenske kiseline - polifenola koji može poboljšati osjetljivost na inzulin i metabolizam glukoze u tijelu", kaže Levi. No, upozorava da je bitan način pripreme jer zaslađeni napitci mogu poništiti ove prednosti i naglo podići razinu šećera u krvi.

Podrška zdravlju srca - brojne studije povezale su umjerenu konzumaciju kave sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti, uključujući zatajenje srca, moždani udar i aritmije. Smatra se da je to posljedica antioksidansa prisutnih u zrnu kave koji se bore protiv upala. "Budući da je upala ključna značajka srčanih bolesti, kava (ako se konzumira zdravo) teoretski bi mogla pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti", pojašnjava Levi. Ipak, napominje kako se ne može zaključiti da je isključivo kava zaslužna za prevenciju, već da antioksidansi iz kave mogu pomoći u zaštiti stanica.

Poticaj za tjelesnu aktivnost - zahvaljujući stimulativnim svojstvima, kava može pružiti tijelu energetski poticaj potreban za vježbanje. Istraživanje iz 2021. godine pokazalo je da konzumacija kave prije treninga može poboljšati aerobne i anaerobne performanse povećanjem mišićne izdržljivosti. Uz to, studija iz 2023. otkrila je da su kavopije u prosjeku imale veći dnevni broj koraka u usporedbi s onima koji ne piju kavu, što sugerira da energija iz kave motivira na kretanje.

Više energije i bolja koncentracija - standardna šalica crne kave sadrži značajnu količinu kofeina, stimulansa koji djeluje na mozak i živčani sustav. Kofein dokazano povećava budnost, smanjuje osjećaj umora i poboljšava koncentraciju, zbog čega je mnogima prvi izbor za početak dana. "Do 400 mg kofeina dnevno idealna je mjera za postizanje zdravstvenih prednosti kave", ističe Anthea Levi, registrirana dijetetičarka. To je otprilike količina koja se nalazi u oko četiri šalice kave, no idealna doza ovisi o individualnoj toleranciji.

Ovo su dobre strane... ima i loših, recimo anksioznost, probavne tegobe, problemi sa spavanje... zato je važno biti umjeren... i piti svoju kavu s veseljem ;)