Kako mršaviti dok spavate?

Spavanje i mršavljenje... na prvu, ne ide to jedno s drugim... no, izgleda da ipak može, barem ako pitate dijetetičare.

Ukratko, evo pet malih, ali učinkovitih načina sagorijevanja tjelesne masti dok spavate. Ovi su savjeti jednostavni za implementaciju i zahtijevaju minimalan napor, što ih čini savršenim za zaposlene koji nemaju sate za vježbanje u teretani.

Izbjegavajte obroke prije spavanja - istraživanja pokazuju da jedenje obroka neposredno prije spavanja može uzrokovati da vaše tijelo skladišti višak kalorija kao mast umjesto da ih sagorijeva za energiju. Stoga izbjegavajte jesti najmanje dva do tri sata prije spavanja kako biste dopustili probavnom sustavu da odradi svoje i pomogli tijelu da izbaci masnoću dok spavate.

Navečer radite trening snage - trening snage može potaknuti vaš metabolizam, prema klinici Mayo. To znači da vam dizanje utega može pomoći da sagorite više kalorija - čak i dok spavate (odnosno kada vaše tijelo miruje). Pokušajte napraviti brzi trening snage navečer kako biste ubrzali metabolizam prije spavanja.

Održavajte sobnu temperaturu hladnom dok spavate - prema Nacionalnom institutu za zdravlje, spavanje u hladnoj prostoriji može potaknuti vaš metabolizam i aktivirati sagorijevanje kalorija za stvaranje topline. Stoga smanjite termostat i pustite svoje tijelo da radi dok se vi odmarate.

Pokušajte s povremenim postom - pokušajte pojesti posljednji obrok nekoliko sati prije spavanja i postite do doručka sljedeći dan (ili, još bolje, pričekajte do ručka). To može pomoći vašem tijelu da sagorijeva masnoću umjesto glukoze za energiju tijekom noći.

Tuširajte se hladnom vodom - prema Klinici Cleveland, pokazalo se da hladni tuševi i ledene kupke stimuliraju sagorijevanje kalorija, slično spavanju u hladnoj prostoriji. Osim toga, šok hladne vode može ubrzati vaš metabolizam i pomoći vam da potrošite više kalorija tijekom dana.

Što sada? Pa evo, isprobajte, ništa vas ne košta...