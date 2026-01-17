Kako krenuti vježbati svakodnevno?

Dakle, ono što vam stalno govorimo - treba vježbati, i to svaki dan... štoviše, da parafraziramo poznatu osobu - vježbaj, *izda ti materina! Naime, izgleda da je to stvarno dobra stvar...

Ljudi koji uvijek vježbaju u isto doba dana provode ukupno više vremena u vježbanju i imaju veće izglede ostvariti preporučene razine fizičkih aktivnosti tjedno, pokazala je mala američka studija.

Među 375 osoba koje su izgubile na težini i nisu je vratile u idućih najmanje godinu dana, oni koji su vježbali u isto doba svaki dan imali su prosječno 350 minuta tjelovježbe tjedno za razliku od onih koji su vježbali u različita vremena i imali ukupno prosječno 285 minuta aktivnosti tjedno.

Više od dvije trećine sudionika istraživanja vježbalo je u određeno doba dana, najčešće ujutro, navode autori studije u radu objavljenom u časopisu Obesity.

"Prosječno, oni s visokim razinama fizičkih aktivnosti imali su dosljednu naviku, a to je uključivalo pronalazak optimalnog vremena za dnevne vježbe", kazao je voditelj istraživanja Dale Bond iz bolnice Miriam Hospital i medicinskog fakultet Brown Alpert u Providenceu na Rhode Islandu.

Većina službenih preporuka sadrži najmanje 150 minuta umjerenog do energičnog vježbanja tjedno radi zdravlja i 250 minuta tjedno dugoročno za održavanje nove smanjene tjelesne težine, navode autori studije. Stvaranje navike vježbanja je vjerojatno najbolji način provođenja tih preporuka, navode oni.

"Dobra poruka javnosti je da je najbolje vrijeme za vježbanje ono kad to možete raditi a ako možete u tome biti dosljedni utoliko bolje", kaže Bond.

Znanstvenici su istraživanjem obuhvatili osobe iz američkog registra za kontrolu tjelesne težine koje su izgubile najmanje 15 kilograma i to su dugoročno održavale te su se odazvale upitnicima tijekom 2018.

Među pitanjima bila su ona o navikama vježbanja, vrsti vježbi, vremenu provedenom u vježbanju i mjestima na kojima se vježbalo.

Svi su ispitanici najmanje dva puta tjedno umjereno do energično vježbali.

Nakon što su podijelili sve ispitanike u 4 grupe ovisno o dobu dana kada su vježbali (rano ujutro, kasnije tijekom prijepodneva, poslije podne i večer) znanstvenici su utvrdili da su najdosljednije vježbali oni koji su vježbali rano ujutro. Od ukupnog broja ispitanika dosljedno u vježbanju bilo je 68 posto, a gotovo polovica vježbala je svaki dan rano ujutro.

Vrijeme provedeno u vježbanju nije se razlikovalo ovisno o tome u koje se doba dana vježbalo.

Ukupno vrijeme provedeno u vježbanju bilo je veće kod onih koji su vježbali svaki dan u isto vrijeme.

Vježbanje kao režim poput pranja zubi čini se da nailazi na prijem kod nekih ljudi, kaže Bond. "Oni koji to obave kao prvu stvar ujutro, gotovi su s tim prije nego što se život umiješa".

"Kad se stvore navike one olakšavaju dosljedno vježbanje svaki dan jer se ne mora donositi nova odluka o vježbanju svaki dan nego se ponavlja ono što se radi svakodnevno u to doba", kaže Amanda Rebar iz sveučilišta Central Queensland u Rockhamptonu u Australiji koja nije bila uključena u studiju.

"Pronađite doba dana za vježbanje i držite se toga", kaže Rebar. "S vremenom će biti lakše". Vjerujte, hoće!!