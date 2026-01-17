Priče o celulitu i kako ga se riješiti

Ženski problemi su stvarni, ne izmišljeni, a među njima je i jedan koji samo naizgled nije takav, a zapravo je prava muka i tlaka - celulit.

Celulit je, prije ili kasnije, svaka žena u jednom trenutku našla pred zidom koji ne može preskočiti - mrsku narančinu koro koja muči mnoge žene (i ponekog muškarca) tema je koja ima toliko mitova i legendi da se s njom može mjeriti samo seks, a evo što o njemu kažu dermatolozi.

Kreme protiv celulita su samo djelomično učinkovite, kažu dermatolozi, jer one zapravo debljaju kožu i na taj način smanjuju vidljivost celulita. No, kad ih prestanete koristiti, celulit opet postaje vidlji.

Mit je da samo pretili ljudi imaju celulit, iako je istina da veća količina sala omogućava celulitu stvaranje većih udubina i veću vidljivost. S druge strane, nije mit da se celulit gubi mršavljenjem - manje sala, manje kila, manje celulita. Ipak, i dalje je tu ...

Istina je da postoje učinkoviti tretmani protiv celulita, primjerice laser i radiofrekvencije, no i dalje je njihova učinkovitost maksimalno 70 posto.

Stoga, ako vas je zeznula genetika i dala vam celulit, morat ćete se pomiriti s činjenicom da nikad neće potpuno nestati, ali ga možete učiniti gotovo nevidljivim.

Barem se nadamo da to radi kako spada...