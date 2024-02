Kako, koliko i kad spavati?

Uz današnji sve brži tempo života, razina stresa je u stalnom porastu, prirodnog svjetla je sve manje, a osim toga tehnologija i svjetlosno zagađenje neprestano nas vrebaju pa ne čudi da se mnogi suočavaju s kratkim, lošim i nedovoljnim spavanjem. Jeste li i vi stalno umorni? Žrtvujete li često odmor za kvačice na dugim to - do listama obaveza? Uz sve što bi morali, kome uopće treba san, zar ne?

Ali postaje sve jasnije da je san za naše zdravlje i dobrobit jednako važan kao hrana i voda. Tijekom perioda spavanja odvijaju se ključni biološki procesi bez kojih naše tijelo ne može pravilno funkcionirati. Spavanje igra baznu ulogu u oporavku tijekom bolesti, jačanju imunološkog sustava, regeneraciji tijela, reguliranju probave, detoksikaciji, održavanju hormonalne ravnoteže i očuvanju kognitivnog zdravlja. Ali kako znamo da ne spavamo dovoljno? Simptomi koji upućuju na nedostatak sna često su isprepleteni s modernim načinom života pa se često zanemaruju. Međutim, nedostatak kvalitetnog sna može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema koji utječu na srce, bubrege, krv, mozak i mentalno zdravlje.

Evo par stavki oko toga kako kako san utječe na funkcioniranje tijela:

Popravak stanica - naše stanice se popravljaju tijekom sna, podržavajući procese kao što su regeneracija mišića, sinteza proteina, rast tkiva i oslobađanje hormona.

Funkcija mozga - san igra ključnu ulogu u pretvaranju kratkoročnih sjećanja u dugoročna, reorganizaciji živčanih stanica i održavanju fokusa, koncentracije i sposobnosti rješavanja problema.

Regulacija emotivnog stanja - tijekom kvalitetnog sna, mozak obrađuje emocionalna iskustva, što nam omogućuje da se probudimo smireniji i emocionalno uravnoteženiji.

Održavanje težine - san utječe na hormone gladi poput grelina i leptina, što može dovesti do kontrole apetita i održavanja zdrave težine.

Imunološki sustav - san je ključan za proizvodnju citokina, proteina koji se bore protiv infekcija i upala, što jača imunološki sustav.

Ako prepoznate neke simptome nedostatka kvalitetnog sna, ključno je što prije uspostaviti bolje navike i rutine spavanja. Jednostavni rituali kao što su izbjegavanje ekrana prije spavanja, izlaganje prirodnom svjetlu, redovita tjelovježba, redovita opuštajuća večernja rutina i upravljanje stresom mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete sna. Ovo su ujedno i vaše prilike da se opustite, svom tijelu priuštite zasluženi odmor i tako uspostavite ravnotežu između tempa modernog života i vašeg unutarnjeg ritma sna. Moderna tehnologija, poput pametnih satova HUAWEI WATCH GT 4 također vam može pomoći u praćenju sna. Huaweijeva najnovija serija WATCH GT 4 može detektirati različite faze sna, poput laganog sna, REM faze, dubokog sna i slično, te pruža sveobuhvatnu analizu sna, pružajući korisnicima najprilagođenije moguće iskustvo praćenja sna.

No, znate li uopće što je dovoljna količina sna, pitate li se koliko sati noću spavate lagano, duboko ili koliko ste te noći bili u REM fazi sna? Znate li što ti različiti načini spavanja uopće znače? Provjerimo.

Standardna količina sna

Za održavanje tjelesnog i psihičkog zdravlja potrebno je dovoljno sna svaki dan, a odrasli bi trebali spavati između 6 i 10 sati. Ali trajanje sna nije jedini kriterij za određivanje kvalitete sna. Ako spavate manje od preporučenog, ali se ipak probudite odmorni, nema razloga za brigu. Produljeno vrijeme spavanja također ne mora nužno nadoknaditi nedostatak sna i čak može imati negativan utjecaj na kvalitetu sna.

Struktura sna ukratko

Spavanje se dijeli na spavanje s brzim pokretima očiju (REM) i spavanje bez brzih pokreta očiju (NREM). Stadij NREM sna karakterizira lagan i dubok san. REM i NREM faze sna se izmjenjuju, a jedna izmjena predstavlja jedan ciklus spavanja. Normalan noćni san obično sadrži 4-6 ciklusa spavanja. Svaki ciklus traje 90 do 100 minuta. Općenito, trajanje REM spavanja se povećava, a trajanje NREM spavanja smanjuje u kasnijim ciklusima spavanja. Normalan obrazac spavanja karakteriziraju sljedeći prijelazi: Buđenje -> lagano spavanje -> duboko spavanje -> lagano spavanje -> REM. No trebali biste znati da tijekom stvarnog sna ne doživljavate sve te faze sna, a prijelazi između njih mogu se mijenjati. Na primjer, osoba se može probuditi izravno iz stanja laganog sna, dubokog sna ili REM faze sna. U fazi laganog sna dolazi do usporavanja moždanih valova, otkucaja srca i disanja. U ovoj fazi sna nije se teško probuditi. Sposobnost buđenja je zaštitni mehanizam koji je ključan za zdravlje i preživljavanje, a lagani san je sasvim normalna fiziološka potreba. No, previše laganog sna može naštetiti kvaliteti sna te uzrokovati umor i teškoće pri buđenju. Lagan san može se poboljšati prilagodbom načina života, izbjegavanjem pretjeranog umora, osiguravanjem mirnog okruženja za spavanje, redovitim rasporedom spavanja i buđenja i vježbanjem. Tijekom dubokog sna smanjuje se frekvencija moždanih valova, brzina disanja i krvni tlak. Dubok san, poznat i kao san sporih valova, najdublja je faza sna iz koje se najteže probuditi. Buđenje tijekom ove faze može uzrokovati vrtoglavicu, lupanje srca i razdražljivost. Istraživanje je pokazalo da je duboki san najučinkovitiji način da pobijedite umor i ključan je za regulaciju raspoloženja, balansiranje uma i vraćanje energije. Huawei tehnologija TruSleepTM 3.0 može detektirati mikropokrete tijekom spavanja kako bi preciznije odredio u kojoj fazi sna se korisnik nalazi. Dodatno, pametni satovi poput WATCH GT 4 koriste napredni senzor TruSeenTM 5.5+ za otkrivanje razlika u otkucajima srca tijekom spavanja, što uvelike pomaže sveobuhvatnoj analizi korisnikovih ciklusa spavanja.

Alati za miran san

HUAWEI WATCH GT 4 pametni satovi i njegova tehnologija za praćenje spavanja podržavaju i značajke poput alarma, brinući se tako da se korisnik probudi na vrijeme. Štoviše, sat će korisnike automatski obavijestiti kada dođe vrijeme za spavanje, tako da ne trebaju pogledavati na sat niti namještati budilice. Novi algoritam za praćenje spavanja dolazi s pojednostavljenim sučeljem koje prikuplja fiziološke podatke o korisniku te ocjenjuje kvalitetu korisnikovog sna i na temelju rezultata mu daje preporuke za poboljšanje. Ono što mnogi konvencionalni pametni satovi danas izostavljaju je važnost pravilnog disanja, a posebno tijekom spavanja. U trenutku kada tonemo u san, kao i za vrijeme sna, naše disanje usporava, a broj otkucaja srca se smanjuje. Tehnologija nove WATCH GT 4 serije pametnih satova cijelo vrijeme prati korisnikovo disanje i njegove otkucaje srca te detektira abnormalne oscilacije kako bi korisnika upozorili na nepravilnosti. HUAWEI WATCH GT 4 trenutno je jedan od rijetkih pametnih satova koji podržavaju značajku mjerenja pravilnog disanja tijekom sna, ocjenjujući pritom i kvalitetu disanja te samog sna. Iako sat službeno nije registriran kao medicinski uređaj, njegov paket značajki može pomoći korisnicima da dobiju bolji uvod u svoje respiratorno zdravlje i kvalitetu sna, te ovisno o promjenama koje sat detektira, na kraju i posjete liječnika.

Provjerite rezultate u aplikaciji Huawei Health na bilo kojem telefonu, budući da je WATCH GT 4 kompatibilan s iOS-om i Androidom.