Kako napraviti svoj izotonični napitak
Recept za izotoničan napitak koji vraća elektrolite u organizam
Umjesto kupovnih sportskih napitaka, možete jednostavno pripremiti vlastiti izotonični napitak koji će pomoći u vraćanju ravnoteže elektrolita, nadoknaditi tekućinu i osigurati energiju.
Sastojci:
- 500 ml vode (obične ili kokosove)
- 250 ml svježe iscijeđenog soka od naranče ili limuna (izvor kalija i vitamina C)
- 1-2 žlice meda ili javorovog sirupa (izvor ugljikohidrata za energiju)
- ¼ žličice himalajske ili morske soli (izvor natrija i minerala u tragovima)
Priprema:
1. Sve sastojke stavite u bocu ili staklenku s poklopcem.
2. Dobro protresite dok se sol i med u potpunosti ne otope.
3. Napitak pijte ohlađen tijekom ili nakon fizičke aktivnosti, te kada osjetite simptome dehidracije.
13.08.2025. 10:24:00
