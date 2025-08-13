« Lifestyle BODY&SOUL
Kako napraviti svoj izotonični napitak

Recept za izotoničan napitak koji vraća elektrolite u organizam

Umjesto kupovnih sportskih napitaka, možete jednostavno pripremiti vlastiti izotonični napitak koji će pomoći u vraćanju ravnoteže elektrolita, nadoknaditi tekućinu i osigurati energiju.

Sastojci:

  • 500 ml vode (obične ili kokosove)
  • 250 ml svježe iscijeđenog soka od naranče ili limuna (izvor kalija i vitamina C)
  • 1-2 žlice meda ili javorovog sirupa (izvor ugljikohidrata za energiju)
  • ¼ žličice himalajske ili morske soli (izvor natrija i minerala u tragovima)

Priprema:

1. Sve sastojke stavite u bocu ili staklenku s poklopcem.

2. Dobro protresite dok se sol i med u potpunosti ne otope.

3. Napitak pijte ohlađen tijekom ili nakon fizičke aktivnosti, te kada osjetite simptome dehidracije.

