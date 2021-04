Kako aromama smiriti apetit

Debljate se? Imate problema s prehranom? Najčešća varijanta je jednostavno - ne možete prestati jesti

No, imamo dobru ideju - napravite nešto za sebe i smirite svoj apetit pomoći raznoraznih aroma koje, vjerovali ili ne, rade sjajno!

Alge - započnite dan sa shakeom od algi i šanse da zadržite željenu figuru su mnogo veće. Naime, nizozemski znanstvenici otkrili su da dodavanje algi, koje sadrže prirodna vlakna, u piće, ublažava glad do 30 posto, te pomaže održati sitost do glavnog obroka. Istraživači su proučavali to svojstvo algi, te otkrili da kada dospiju u želudac, postaju poput gela, što usporava probavu te imitira efekt čvrste hrane.

Cimet - skandinavska studija otkrila je da, kada bi volonteri konzumirali rižin puding, u koji su dodana 3 grama cimeta, reakcija je bila manja proizvodnja inzulina nakon obroka. S obzirom da je inzulin hormon koji pretvara višak šećera u mast, to znači i manji gubitak kilograma. Osim snižavanja šećera u krvi, cimet može usporiti i probavu, što znači da se produžuje period osjećaja sitosti.

Češnjak - istraživači u Izraelu otkrili su da, ne samo da skromni češnjak može pomoći regulaciji težine, već može uzrokovati i gubitak kilograma. Ključni je sastojak alicin, također odgovoran za njegov intenzivan miris. No istraživanje je otkrilo da jak miris stimulira centre u mozgu što u konačnici dovodi do slabijeg osjećaja gladi. Češnjak stimulira i živčani sustav te oslobađa hormone poput adrenalina, koji ubrzavaju metabolizam.

Jabuka - svo voće i povrće je zasitna hrana koja sadrži mnogo vode, zraka i vlakana, što stvara osjećaj sitosti, no istraživanja su pokazala da su jabuke posebno učinkovite kod regulacije težine. Jednom kad ih se probavi, jabuke proizvode hormon GLP-1, koji šalje signal mozgu o sitosti. Jedna američka studija je pokazala da ljudi konzumiraju 15 posto manje kalorija, ukoliko pojedu jabuku prije glavnog obroka. Očito je trik u tome da jedete zasitnu hranu na početku obroka, i tako brzo osjetite sitost, pa kasnije ne morate kompenzirati s još hrane.

Limun - ovo voće sadrži pektin, prirodna topiva vlakna koja čiste masne naslage u tijelu, te usporavaju probavne procese. Američki istraživači su otkrili da limunske kiseline i pektin mogu usporiti apsorpciju šećera nakon obroka, čime se izbjegavaju padovi šećera u krvi, što u konačnici dovodi do čestog jedenja. Vitamin C također potiče proizvodnju karnitina, aminokiseline koja potiče tijelo da sagorijeva mast.

Zeleni čaj - sadrži katehin, supstancu koja stimulira tijelo da sagorijeva više kalorija i pomaže probavu. Konzumiranje 3 do 6 šalica zelenog čaja dnevno, ubrzava stopu kojom vaše tijelo sagorijeva staničnu energiju i do 40 posto, a također povećava i sagorijevanje masti. Istraživači su otkrili da ovaj efekt stvara kombinacija kofeina i flavonida koji se mogu pronaći u čaju. Zeleni čaj sadrži i antioksidanse koji utječu na hormon leptin, odgovoran za kontrolu apetita.