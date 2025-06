Kad se ne možete riješiti stresa... imamo rješenje!

Ako stres traje predugo, može ostaviti ozbiljne posljedice na zdravlje - od iscrpljenosti i lošeg sna do hormonalne neravnoteže i povišenog krvnog tlaka. Sve to ima veze s kortizolom, glavnim hormonom stresa koji, kada je stalno povišen, narušava ravnotežu u tijelu.

Srećom, uz promjene životnog stila i kvalitetan odmor, postoje i dodaci prehrani koji mogu pomoći da se vaš organizam bolje nosi sa stresom. Donosimo pregled pet najpopularnijih dodataka prehrani u Hrvatskoj koji pomažu u snižavanju razine kortizola i vraćanju unutarnje ravnoteže.

L-teanin - prirodna smirenost bez pospanosti - L-teanin je aminokiselina koja se nalazi u listovima zelenog čaja i poznata je po svojem umirujućem djelovanju. Potiče proizvodnju alfa moždanih valova povezanih sa stanjem opuštene budnosti, a istraživanja pokazuju da može pomoći u smanjenju razine kortizola tijekom stresnih situacija. Prednost L-teanina je što ne izaziva pospanost, pa ga možete uzimati i tijekom dana, primjerice prije stresnog sastanka ili važnog ispita.

Magnezij - baza za opušteni živčani sustav - magnezij je jedan od najtraženijih dodataka prehrani, i to s dobrim razlogom. Sudjeluje u više od 300 tjelesnih funkcija, uključujući regulaciju stresa, kvalitetu sna i rad mišića. Manjak magnezija često se povezuje s pojačanom napetošću, razdražljivošću i problemima sa spavanjem. Najbolje djeluje u obliku magnezij glicinata ili citrata, koji se lako apsorbiraju i djeluju umirujuće.

Omega-3 masne kiseline - masnoće koje čuvaju mir u glavi - poznate po svojoj ulozi u zdravlju srca i mozga, omega-3 masne kiseline (EPA i DHA) također pomažu u regulaciji upalnih procesa i podržavaju ravnotežu hormona. Kod kroničnog stresa, mogu pomoći u snižavanju razine kortizola i stabiliziranju raspoloženja. Ako ne jedete redovito masnu ribu, dodatak omega-3 ulja može biti koristan - potražite proizvode iz ribljeg ulja ili algi.

Vitamin B kompleks - energija i otpornost na stres - vitamini B-skupine, osobito B6 i B12, igraju ključnu ulogu u radu živčanog sustava i proizvodnji hormona. Kada smo pod stresom, potrebe za tim vitaminima rastu, a manjak može dovesti do umora, tjeskobe i mentalne magle. B kompleks često se preporučuje kod psihofizičke iscrpljenosti, promjena raspoloženja i povećanih zahtjeva na poslu ili kod kuće.

Vitamin C - antioksidans koji smiruje stresni odgovor - osim što jača imunitet, vitamin C ima važnu ulogu u regulaciji hormona stresa. Kada je organizam pod pritiskom, razine vitamina C brzo se troše. Studije su pokazale da visok unos vitamina C može ublažiti fiziološki odgovor na stres i spriječiti nagli porast kortizola. Uzimate li ga redovito, može pomoći u smanjenju umora i općem osjećaju iscrpljenosti.

Iako su ovi dodaci široko dostupni i općenito sigurni, uvijek se preporučuje konzultacija s liječnikom ili ljekarnikom prije početka uzimanja - osobito ako već koristite terapiju ili imate kronične zdravstvene tegobe.