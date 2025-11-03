Ne da vam se kuhati? Evo ideje ;)

Tjestenina s mljevenim mesom

Svježe miješano mljeveno meso ovog je tjedna sniženo 31 posto, a najbolje se slaže s tjesteninom, u slasnom umaku. Za dvije osobe trebat će vam:

200 g tjestenine

250 g svježeg light miješanog mljevenog mesa

1 luk

3 domaće rajčice mini grappolo

4 smeđa domaća šampinjona

1 žlica suncokretova ulja

2 žlice kiselog vrhnja

80 g ribane mozzarelle

začini po želji.

Luk sitno nasjeckajte i na tavi zagrijte suncokretovo ulje. Dodajte mljeveno meso, začinite po želji te pirjajte dok se ne zapeče. Za to vrijeme tjesteninu skuhajte u posoljenoj kipućoj vodi prema uputama proizvođača. Rajčice i šampinjone narežite na sitnije kockice i umiješajte u meso. Pirjajte još nekoliko minuta dok povrće ne omekša.

Zatim dodajte kiselo vrhnje, promiješajte i kratko prokuhajte da se umak poveže. Ocijeđenu tjesteninu dodajte izravno u umak, lagano promiješajte da se sve obloži, potom pospite ribanom mozzarellom i pustite poklopljeno minutu-dvije da se sir otopi. Poslužite odmah.