Ne da vam se kuhati? Evo ideje ;)
Da, znamo kako vam je... podnedjeljak je, treba napraviti neki ručak, a ne da vam se ne da, nego vam se ono, baš ne da kuhati... pa evo savjeta
Tjestenina s mljevenim mesom
Svježe miješano mljeveno meso ovog je tjedna sniženo 31 posto, a najbolje se slaže s tjesteninom, u slasnom umaku. Za dvije osobe trebat će vam:
- 200 g tjestenine
- 250 g svježeg light miješanog mljevenog mesa
- 1 luk
- 3 domaće rajčice mini grappolo
- 4 smeđa domaća šampinjona
- 1 žlica suncokretova ulja
- 2 žlice kiselog vrhnja
- 80 g ribane mozzarelle
- začini po želji.
Luk sitno nasjeckajte i na tavi zagrijte suncokretovo ulje. Dodajte mljeveno meso, začinite po želji te pirjajte dok se ne zapeče. Za to vrijeme tjesteninu skuhajte u posoljenoj kipućoj vodi prema uputama proizvođača. Rajčice i šampinjone narežite na sitnije kockice i umiješajte u meso. Pirjajte još nekoliko minuta dok povrće ne omekša.
Zatim dodajte kiselo vrhnje, promiješajte i kratko prokuhajte da se umak poveže. Ocijeđenu tjesteninu dodajte izravno u umak, lagano promiješajte da se sve obloži, potom pospite ribanom mozzarellom i pustite poklopljeno minutu-dvije da se sir otopi. Poslužite odmah.
