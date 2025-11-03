« Lifestyle GASTRO
Ne da vam se kuhati? Evo ideje ;)

Da, znamo kako vam je... podnedjeljak je, treba napraviti neki ručak, a ne da vam se ne da, nego vam se ono, baš ne da kuhati... pa evo savjeta

Tjestenina s mljevenim mesom

Svježe miješano mljeveno meso ovog je tjedna sniženo 31 posto, a najbolje se slaže s tjesteninom, u slasnom umaku. Za dvije osobe trebat će vam:

  • 200 g tjestenine
  • 250 g svježeg light miješanog mljevenog mesa
  • 1 luk
  • 3 domaće rajčice mini grappolo
  • 4 smeđa domaća šampinjona
  • 1 žlica suncokretova ulja
  • 2 žlice kiselog vrhnja
  • 80 g ribane mozzarelle
  • začini po želji.

Luk sitno nasjeckajte i na tavi zagrijte suncokretovo ulje. Dodajte mljeveno meso, začinite po želji te pirjajte dok se ne zapeče. Za to vrijeme tjesteninu skuhajte u posoljenoj kipućoj vodi prema uputama proizvođača. Rajčice i šampinjone narežite na sitnije kockice i umiješajte u meso. Pirjajte još nekoliko minuta dok povrće ne omekša.

Zatim dodajte kiselo vrhnje, promiješajte i kratko prokuhajte da se umak poveže. Ocijeđenu tjesteninu dodajte izravno u umak, lagano promiješajte da se sve obloži, potom pospite ribanom mozzarellom i pustite poklopljeno minutu-dvije da se sir otopi. Poslužite odmah.

