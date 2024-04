Joga za ublažavanje problema u menopauzi

Joga se pokazala boljom od bilo kakvog liječenja kod smanjenja ukupnih simptoma menopauze, anksioznosti povezanih sa simptomima valunga i noćnim znojenjem te suhoće i boli u vagini tijekom seksa.

"Postoje savjeti iz ranijih studija koji govore da joga može biti dobra za ublažavanje psihičkih simptoma vezanih uz menopauzu kao što su promjene raspoloženja, depresija ili problemi sa spavanjem", rekao je glavni autor studije Holger Cramer, znanstveni direktor odjela za unutarnju i integrativne medicine na Kliniken Essen-Mitte i Sveučilište Duisburg-Essen u Njemačkoj.

Žene prolaze kroz menopauzu kada prestanu imati menstruaciju, što se obično događa u dobi od 45 i 55 godina. Tada jajnici zaustavljaju proizvodnju estrogena i progesterona i, nakon toga, žene mogu imati simptome u rasponu od vaginalne suhoće do promjene raspoloženja, bolova u zglobovima i nesanice.

Joga bolja od drugih oblika vježbanja

U provedenim istraživanjima joga je bila bolja od drugih vrsta vježbi za vazomotorne simptome, ali i za ukupne simptome menopauze.

Analiza je obuhvatila četiri studije iz SAD-a, tri iz Indije, po dvije iz Brazila i Kine, i po jednu iz Njemačke i Južne Koreje. Srednja veličina grupe je bila 54 sudionica (u rasponu od njih 30 do 355). Manje su studije trajale od četiri do 16 tjedana, a žene su vježbale jogu ili pak druge tretmane jednom do 14 puta tjedno.

Vježbale su se različite vrste joge, uključujući hatha jogu fokusiranu na disanje i meditaciju kao i npr. Iyengar jogu, usredotočenu na poravnavanje tijela, napomenuli su autori u znanstvenom časopisu "Maturitas".

Svi rezultati pružaju nove dokaze o potencijalu jogu za simptome menopauze, rekao je internist dr. James Stahl, izvanredni sveučilišni profesor u Dartmouthu, u američkoj saveznoj državi New Hampshire.

"Svi um-tijelo alati, joga, akupunktura, Qi Gong i meditacije vjerojatno djeluju kroz više mehanizama - preko mehanizama kako um-tijelo shvaća osjećaje i signale, kako um-tijelo reagira na te podražaje i na kraju kako pomaže posložiti ili poništiti stabilno stanje uma ", objasnio je Stahl.

Budući da je joga fizička aktivnost relativno niskog rizika koja se može lako prilagoditi različitim razinama fizičke kondicije, žene bi trebale razmisliti o vježbanju joge za ublažavanje simptoma, poručio je dr. Rachael Polis, istraživač Crozer-Keystone zdravstvenog sustava sa sjedištem u Springfieldu u Pennsylvaniji.

"Joga je relativno jeftina, može se prakticirati bilo gdje i tijekom bilo kojeg doba dana", rekao je Polis.

Posebno je istaknuo važnost vježbanja s dobro obučenim instruktorima koji korigiraju ispravno držanje tijela i predlažu potrebne izmjene.

Kognitivne prednosti za starije žene kod kojih postoji rizik od Alzheimera

Nova zdravstvena studija kalifornijskog sveučilišta otkrila je pak da kundalini joga poboljšava kogniciju i pamćenje u starijih žena s rizikom od razvoja Alzheimerove bolesti. Joga, kažu znanstvenici, obnavlja neuralne putove, sprječava propadanje moždane tvari, usporavanja starenja i poboljšanja biomarkera povezanih s upalom. Ta poboljšanja nisu detektirana u skupini žena koje su dobile standardne vježbe za pamćenje.

Nalazi, objavljeni u časopisu Translational Psychiatry, posljednji su u nizu studija koje su tijekom 15 godina vodili istraživači s kalifornijskog sveučilišta o komparativnim učincima joge i tradicionalnog treninga za poboljšanje pamćenja i rješavanje drugih čimbenika rizika od demencije.

Pod vodstvom psihijatrice dr. Helen Lavretsky, najnovija je studija nastojala utvrditi može li kundalini joga usporiti kognitivni pad i razvoj Alzheimerove bolesti kod žena u postmenopauzi.

Žene su, naime, u dvostruko većem riziku zbog duljeg životnog vijeka i pada estrogena tijekom menopauze.

U studiji su sudjelovale žene starije od 50 godina koje su same prijavile probleme s pamćenjem i cerebrovaskularne čimbenike rizika. Ravnomjerno su podijeljene u dvije skupine, od kojih je jedna vježbala kundalini jogu 12 tjedana, usredotočujući se na meditaciju i disanje više nego na fizičke poze. Druga je skupina trenirala poboljšanje pamćenja vježbama, kao što je korištenje priča za pamćenje stavki na popisu, ili organiziranje stavki na popisu namirnica, kako bi se sačuvalo ili poboljšalo dugoročno pamćenje pacijenata.

Žene koje su vježbale kundalini jogu primijetile su nekoliko poboljšanja koje nije iskusila druga grupa. To uključuje značajno ublažavanje poteškoća s pamćenjem, prevenciju smanjenja moždane tvari, povećanu povezanost u hipokampusu koji upravlja sjećanjima povezanima sa stresom i poboljšanje perifernih citokina i genske ekspresije protuupalnih molekula i molekula protiv starenja.

"Joga je dobra - za smanjenje stresa, poboljšanje zdravlja mozga, pamćenje, smanjenje upale i poboljšanje neuroplastičnosti", istaknula je Lavretsky.