Je li krumpir stvarno zdrav?

Krumpiri su, da ne bi bilo nikakve zabune, izrazito zdrava hrana, štoviše, jedna od najzdravijih mogćih... to što mi to ponekad jedem na krivi način, to je potpuno druga priča...

Idemo ispočetka - recimo, jedan srednji pečeni krumpir ima 129 kalorija, 4,6 grama proteina, nema masti, ima oko 37 grama ugljikohidrata od čeha 4 grama otpadaju na vlakna.

Krumpiri su i prepuni nutrijenata, među ostalim sadrži više od 30% dnevne doze vitamina C. Sadržava i trećinu preporučenog dnevnog unosa kalija koji poboljšava rad živčanog sustava, mišića i srca, a održava tlak na normalnim razinama.

Krumpiri sadrže i vitamin B, vitamin K, željezo, magnezij, cink, bakar i mangan. Bogati su i antioksidanskim poput fenola i antocijana. Posebno su zdravi krumpiri kada ih se jede neoguljene, također treba jeste sve vrste krumpira, i krumpire svih boja.

Evo par detalja o tome zašto su krumpiri prava stvar...

Bitno je kako kuhamo krumpire - studija iz 2020. godine pokazala je da najviše nutrijenata nakon termičke obrade u krumpiru ostaje nakon "suhih" metode, odnosno nakon pripreme u mikrovalnoj pećnici ili na grillu. Manje nutrijenata u krumpiru ostaje nakon kuhanja na pari ili u vodi. Naravno, prženje je najnezdravije. Također, više nutrijenata se sačuva kada se krumpir kuha s korom, piše Health.

Ne remete razine šećera u krvi - jedno istraživanje, u kojem su ljudi jeli uravnotežene obroke, uspoređivalo je razine šećera krvi kod onih kojisu jeli rižu i kod onih koji su jeli krumpire. Istraživanje je pokazalo da nema značajnih razlika i da su krimpiri sigurni i za dijabetičare ako se hrane uravnoteženo.

Poboljšavaju trening - ugljikohidrati i nutrijenti u krumpirima čine tu namirnicu idealnih izvorom "goriva" za trening. Ako želite poboljšati svoju izvedbu, pola sata prije treninga pojedite jedam mali pečeni krumpir.

Pomaže kod kontroliranja težine - krumpiri su dobar izvor rezistentnog škroba, jedinstvene vrste ugljikohidrata koja prirodno pojačava sagorijevanje kalorija. Poput vlakana, ni rezistentni škrob se ne može probaviti i kada stigne u debelo crijevo tamo fermentira i potiče tijelo na sagorijevanje masti. Kuhani i ohlađeni krumpiri prirodno imaju više rezistentnog škroba. Osim toga od krumpira ste dulje siti nego od drugog povrća bogatog škrobom pa i to dobro dođe kod reguliranja kilaže.

Sve u svemu - jedite krumpire!