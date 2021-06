Jaja su sjajna hrana, bez obzira što govore o njima...

Jaja su stalno na tapeti kao hrana koju najčešće spominju kao opasnu zbog rasta kolesterola, iako je dokazano mali milijun puta da to nije istina. Ukratko, ma što vi čuli do sada, jaja nisu štetna za zdravlje, štoviše, žumanjak koji sadrži kolesterol zapravo je najbogatiji hranjivim tvarima.

Razjasnimo kako jaja utječu na zdravlje srca. Iako jaja sadrže visoku razinu kolesterola (jedno veliko jaje ima oko 187 miligrama kolesterola), čini se kako nemaju ulogu u povećanju razine kolesterola na način na koji to ima hrana bogata zasićenim mastima i transmastima, navode iz Klinike Mayo.

Zapravo ne postoje preporuke koliko kolesterola dnevno biste trebali unositi. Kad je zdravlje srca u pitanju, naglasak se stavlja na izbacivanje nezdrave hrane iz prehrane, poput pržene hrane, zašećerenih sokova i crvenog mesa.

>> 5 razloga zašto morate češće jesti jaja >>

Neke studije utvrdile su povezanost unosa jaja i srčanih bolesti. Međutim, u obzir treba uzeti i druge faktore. Sjetite li se popularnog doručka, osim jaja, on uključuje i slaninu, kobasice ili šunku. Novija istraživanja objavljena u The American Journal of Clinical Nutrition sugeriraju kako redovita konzumacija procesuiranog mesa može povećati rizik od srčanih bolesti, stoga, možda jaja ipak nisu ta na koja treba 'svaliti krivnju'.

Prema Klinici Mayo, zdrave osobe mogu pojesti do sedam jaja tjedno bez rizika od razvoja srčanih bolesti. Studije pokazuju i da ako dnevno pojedete jedno do tri jaja, ona mogu poboljšati razinu dobrog kolesterola (HDL), koji pomaže u uklanjanju onog lošeg (LDL) iz arterija. Stoga, kako biste zaštitli srce, potrebno je povećati razinu HDL kolesterola.

>> Kako nije dobro ispeći jaja >>

Naravno, svaka osoba je različita. Dijabetičari su skloniji razvoju srčanih bolesti, a pojedina istraživanja tvrde kako kod njih unos do sedam jaja tjedno taj rizik može i povećati.

Najbolje bi bilo ograničiti unos jaja - bilo to na jednom tjedno ili tri puta tjedno - kako bi vaše srce ostalo u dobroj formi, piše EatThisNotThat.