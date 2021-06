5 savjeta za pažljivije korištenje - vina

Vino je u našoj zemlji prilično tražena roba - od onih domaćih pa sve do vrtoglavo skupih butelja francuskih vina... no, što nam to vrijedi ako ne pazimo kad pijemo.

Sada kad su se barovi i restorani otvoreni, sigurno ste se pitali koliko je svakodnevna konzumacija alkohola utjecala na vas.

Gomilanje viška kilograma - vino i sir, pivo i hamburgeri - puno je ideja za idealan spoj hrane i alkohola. Konzumacija alkohola, posebno ako ga uzimate previše, može dovesti do pretjeranog unosa kalorija.v"Tijelo koristi alkohol kao primarno pogonsko gorivo, što dovodi do toga da se ostali bitni nutrijenti (masnoće i ugljikohidrati) pohranjuju kao masnoće u tijelu", pojašnjava nutricionistkinja Coral Dabarera Edelson. To znači da alkohol smanjuje proces sagorijevanja masnoća u tijelu. Umjerenost je ključ, tvrdi Edelson.

Nećete vidjeti učinak vježbanja - ako radite na mišićnoj masi dok svakodnevno konzumirate alkohol, nećete vidjeti rezultate vašeg napornog rada. "Unos alkohola utječe na stopu oporavka mišića", tvrdi Edelson. Studija objavljen 2014. pokazala je da konzumacija alkohola četiri sata nakon vježbanja, čak i u kombinaciji s proteinima, smanjila rast mišićne mase kod osam muškaraca koji su sudjelovali u istraživanju.

Nesanica - stalna konzumacija alkohola povećava i vaš puls što dovodi do toga da se teže opuštate i češće budite tijekom noći. Istraživanje Harvard Healtha pokazalo je da je alkohol uzrok 10 posto slučajeva stalnih nesanica.

Probavni problemi - svaki čovjek u trbuhu ima bakterije koje omogućuju normalnu probavu. Nakon svakog gutljaja, alkohol odmah ima učinak na ovo područje u tijelu, smanjujući učinak tih dobrih bakterija, pokazala je studija. Svakodnevna konzumacija alkohola znači trajnu štetu trbuhu i probavnom sustavu, uzrokujući ono što istraživači zovu "curenje". Probavni sustav i organi su tamo gdje se tijelo bori protiv infekcija i postoji rizik da ćete se razbolijevati ćešće.

Vaša jetra je stalno prenapregnuta - ako konzumirate alkohol svakodnevno, vaša jetra filtrira štetne tvari u tijelu. Taj postupak opterećuje vašu jetru i od onih koji puno piju, 15 posto će razviti bolest jetre. Mnogi ljudi s tom bolešću nisu toga svjesni na prvu, kad se masnoća počinje skupljati oko jetre, piše Eat This.