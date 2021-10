Izbacivanje kruha iz prehrane može biti loše

Većina ljudi kad želi skinuti višak kilograma odlučit će da neće jesti - kruh. I to je OK, relativno jednostano, no je li istovremeno i dobro za vas? Izgleda da baš i nije...

Naime, nakon što su istraživači pregledali podatke prikupljene Nacionalnim istraživanjem o zdravlju i prehrani, shvatili su da su neke odrasle osobe u SAD-u koje se klone rafiniranih žitarica zabilježile pad energije za 10 posto, a ta navika je rezultirala i nedostatkom dijetalnih vlakana, magnezija i željeza.

"Kruh, žitarice i ugljikohidrati općenito imaju lošu reputaciju u našem društvu, međutim najbolji su izvor goriva za naše tijelo i omiljeni izvor energije za mozak", rekla je dijetetičarka Sarah Williams.

Napominje da je radila s mnogim klijentima koji su uvidjeli povećanje energije čim su povećali unos ugljikohidrata.

"U zdravoj i uravnoteženoj prehrani 40 do 60 posto kalorija treba potjecati od ugljikohidrata, a to može uključivati kruh i žitarice", napominje ona.

Dijetetičarka Kacie Barnes slaže se s tim.

"Umjereni ugljikohidrati dobra su stvar. Pomažu tijelu dati energiju, osobito ako se planirate baviti bilo kojom tjelesnom aktivnošću tijekom dana", dodaje.

Zapravo, brojna istraživanja su pokazala da "kad god eliminirate cijelu skupinu hrane, morate naći s čime ćete je zamijeniti". U protivnom ćete patiti od nezgodnih (a ponekad i nezdravih) ishoda, upozorila je Barnes.

Kad su u pitanju kruh i žitarice, najbolje je birati kruh od cjelovitog zrna pšenice i proklijalih žitarica, kao i smeđu rižu, ječam, zob, raž i žitarice cjelovitog zrna. Dobra opcija su i integralna tjestenina te kvinoja