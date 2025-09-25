Huawei Watch GT 6 pametni sat za vas

Dobili smo priliku testirati odličan pametni sat, Huawei Watch GT 6, najnoviji model iz popularne GT serije, predstavljen u jesen 2025. godine. Sat dolazi u veličinama 46 mm i 41 mm, s novim značajkama za zdravlje, sport, dizajn i bateriju.. Pa, da krenemo polako...

Za početak, nakon što ste otvorili kutiju, trebate se spojiti sa satom, a to se radi na sljedeći način - skenirajte QR na satu kad ga upalite i otvorit će vam fajla HiHealthApp-wearbeta.apk koju trebat instalirati. Nakon toga su klasične stvari - registracija i ostali detalji o vama i - možete krenuti koristiti sat.

Dizajn i izrada

Watch GT 6 ima vrlo prilično izrađeno kućište od nehrđajućeg čelika, sa zakrivljenim rotirajućom krunicom i fizičkim gumbom.

Verzija od 46 mm zadržava kutijasti (blago osmerokutni) okvir iz GT 5 serije, dok 41 mm model ima potpuno kružni ekran što mu daje malo elegantniji, manji i skladniji izgled za tanje ruke.

Ekran je AMOLED, sjajan kontrast, vrlo dobar prikaz boja, te izuzetno visoka maksimalna svjetlina - do ~3000 nitsa, što je značajan korak naprijed u odnosu na prethodnike.

Otpornost na vanjske utjecaje je na solidnoj razini: IP69 te certifikacija 5 ATM, što znači da je otporan na prašinu, vodu i čak na pritiske (i parne mlaznice).

Zdravlje, sport i funkcionalnosti

Huawei je kod GT 6 uveo sustav koji se zove TruSense, koji osigurava naprednije praćenje zdravlja - mjerenje pulsa, SpO₂, varijabilnosti srčanog ritma (HRV), praćenje sna, stresa, pa čak emocionalnog stanja.

Dakle, tijekom dana možete pogledati u svakom trenutku gdje je i što je s vašim tijelom, pogotovo ako imate neki osjećaj da nešto nije u redu - ovaj sat će vam jasno reći da bi trebali posjetiti liječnika ili riješiti tu nelagodu na drugi način... u svakom trenutku dok je na vašem zapešću!

Za sportaše i entuzijaste, korisna je novost virtualni "Power Meter" za biciklizam - omogućuje praćenje snage (ili barem procjene) bez vanjskih senzora. Također ima veliki broj sportskih modova (preko 100) i poboljšanja u GPS sustavu ("Sunflower Positioning") za preciznije praćenje rute.

Također su prisutne funkcije poput SOS poziva, detekcije padova, što je dobro s obzirom na vanjske aktivnosti. Kako ovakve satove većina ljudi nosi iz razloga što žele znati kako i što rade, to je prilično potrebno kad ste negdje vani.

Baterija i autonomija

Ovo je vjerojatno najjača strana ovog sata. Huawei navodi da 46 mm verzija može izdržati do 21 dan u "light use" režimu, i oko 12 dana pri tipičnoj upotrebi.

41 mm verzija, zbog manje baterije, daje manje - otprilike 14 dana u laganoj upotrebi i otprilike 7 dana pri normalnoj upotrebi.

Kod aktivnog GPS praćenja, upotrebe svih senzora, Always On Display (AOD) i drugih dodatnih funkcija, trajanje će biti znatno kraće, što je normalno - ali i dalje vrlo dobro u usporedbi s većinom smart-satova. Najviše pohvale ide za to što je skok u kapacitetu baterije značajan (npr. 867 mAh u 46mm težoj verziji).

Sve u svemu, Huawei Watch GT 6 je vrlo snažan kandidat u segmentu pametnih satova za korisnike koji žele dugotrajnost baterije, bogatstvo funkcija za praćenje zdravlja i sporta, te lijep izgled. Ukratko, Huawei Watch GT 6 nudi izvrsnu vrijednost za pristojan novac.

Za koga je idealan?

Za one koji puno vremena provode vani i ne žele biti stalno vezani uz utičnicu.

Za sportaše / rekreativce koji traže precizne mjerne podatke (posebno bicikliste).

Za korisnike kojima izgleda i kvaliteta izrade puno znače.

Sve u svemu, ako nas pitate (a nadamo se da nekad to i radite) - kupite ga, ili sebi ili nekome kome želite to dati za poklon, sigurno će biti zadovoljan.