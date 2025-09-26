Huawei Watch GT 6 - Sunflower sustav pozicioniranja

S najnovijim pametnim satom Huawei Watch GT 6, koji je nedavno predstavljen u Parizu, dolazi i najnapredniji sustav pozicioniranja Sunflower. Ovaj sustav predstavlja nove standarde preciznosti i integriran je u novu seriju Huawei Watch GT 6.

Od trail trčanja po planinskim stazama i pješačenja, pa sve do osvajanja vrhova i dugih vožnji biciklom, današnji ljubitelji outdoor aktivnosti traže više od osnovnih informacija o kretanju. Oni žele potpunu navigacijsku preciznost. Upravo to donosi Huawei s novom generacijom pametnog sata.

Huawei Watch GT 6 Series koristi revolucionarni Sunflower sustav pozicioniranja koji zahvaljujući naprednim tehnološkim rješenjima nudi iznimno točne podatke o kretanju, čak i u zahtjevnim uvjetima kao što su gradske gužve ili guste šume. U usporedbi s prethodnom generacijom, Huawei Watch GT 6 ostvaruje 25% jači signal i 20% preciznije praćenje rute i udaljenosti, postavljajući tako novi standard u kategoriji pametnih satova.

Stabilan signal, točni podaci i veća sigurnost

Kada istražujete nepoznato, ključno je znati gdje se nalazite. Zahvaljujući unaprijeđenom dizajnu antene smještene u donjem poklopcu sata Huawei Watch GT 6 pruža snažniji signal i bržu, precizniju lokaciju. Bilo da se osvajaju nove planinske staze, trči po nepoznatim terenima ili pješači satima, ovaj pametni sat osigurava pouzdanost pri svakom koraku.

Uz napredno dvopojasno satelitsko pozicioniranje, sat pokriva širi globalni prostor i omogućuje bilježenje rute čak i bez mobilnog signala pa je savršen za udaljena i zahtjevna područja.

3D fusion pozicioniranje: svaki korak precizno zabilježen

Huawei Watch GT 6 serija uvodi 3D fusion tehnologiju pozicioniranja koja preciznije bilježi visinske razlike i rekonstruira pokret u prostoru. Uz pomoć naprednih senzora koji analiziraju dužinu koraka i ritam kretanja, korisnicima se omogućuje detaljan uvid u svaku aktivnost - od uspona do silazaka.

Ova napredna tehnologija temeljena je na inovativnom algoritmu za 3D udaljenost i tako otklanja greške kao što su netočne oznake ili „lutanje" signala. Na taj način pruža realnu i pouzdanu sliku svake rute - bilo da se radi o gradskoj „džungli", planinskim stazama ili biciklističkim izazovima.

Tehnološki iskorak koji mijenja pravila igre

Sunflower sustav pozicioniranja ne samo da jača konkurentnost Huawei pametnih satova, već redefinira što tehnologija u nosivim uređajima može pružiti. Pokazalo se da čak i nosivi uređaji mogu dostići preciznost profesionalne opreme, čime se otvara novo poglavlje. Pametni satovi nisu više ograničeni na praćenje zdravlja i obavijesti. Oni postaju ključni alati za sigurnost, navigaciju i istraživanje.

Serija Huawei Watch GT 6 predvodi ovu transformaciju, a Huawei nastavlja pomicati granice razvijajući inovativne tehnologije koje korisnicima omogućuju personalizirana i bogata iskustva u svakodnevnom životi i ekstremnim uvjetima.

Cijene, dostupnost i posebna ponuda

Pametni satovi HUAWEI WATCH GT 6 bit će dostupni na hrvatskom tržištu ovaj mjesec, a već su sada u prednarudžbi tijekom koje kupci mogu iskoristiti 30 EUR vaučer za Watch GT 6 seriju. Preporučene maloprodajne cijene su: Watch GT 6 41 mm, bijeli i ljubičasti - 259 eura, model milanese - 329 eura. Model Watch GT 6 46 mm, crne boje dolazi po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 259 eura, a zeleni 279 eura. Watch GT 6 Pro 46 mm crni i sand gold modeli mogu se kupiti po cijeni od 379 eura, a titanium po cijeni od 499 eura.

Osim pametnih satova Watch GT 6, ove jeseni na hrvatsko tržište stižu i Huawei FreeBuds 7i bežične slušalice, Huawei Watch Ultimate 2 pametni sat, a MatePad 11.5 tablet već je stigao na lokalno tržište.