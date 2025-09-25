Virtualni mjerač snage za bicikliste

Zamislite biciklista kao motor čija se učinkovitost može mjeriti tzv. snagom bicikliranja. Što više snage biciklist proizvede, to brže vozi i jače pedalira. Razumijevanjem vlastite snage bicikliranja dobiva se detaljan uvid u trenutne sposobnosti za vožnju bicikla. Taj podatak pomaže da se optimalno rasporedi energija i da se kreira pametniji i učinkovitiji trening.

Tradicionalni mjerači snage često su skupi, a njihova instalacija i prilagodba različitim vrstama bicikla može biti komplicirana što mnoge bicikliste, početnike ili rekreativce, može odbiti. Tu na scenu stupa HUAWEI WATCH GT 6 Series, prvi pametni sat koji nudi funkciju virtualne snage bicikliranja izravno na zapešću. To znači da biciklisti sada mogu pristupiti podacima o snazi u stvarnom vremenu bez ulaganja u poseban uređaj. Uz preciznost koja se može usporediti s profesionalnom biciklističkom opremom, ovaj pametni sat podiže iskustvo vožnje na višu razinu te omogućuje napredno i stručno praćenje performansi.

Svi važni podaci na zapešću

Otpor zraka (aerodinamički otpor) predstavlja glavni izazov prvi većim brzinama. Upravo na taj otpor biciklist troši većinu energije tijekom vožnje. Zato je precizno mjerenje otpora zraka ključno za točan izračun stvarne snage.

Huawei je u suradnji s vrhunskim laboratorijem za testiranje u zračnom tunelu proveo opsežno istraživanje koje je uključivalo 1.155 različitih scenarija, 11 tipova tjelesne građe, 5 kategorija bicikala (cestovni, brdski, gradski, sklopivi i javni bicikl) te 7 razina brzine vjetra od 10 do 50 kn/h. Ovi podaci čine temelj za napredni model izračuna virtualne snage u HUAWEI WATCH GT 6 seriji.

Zahvaljujući naprednom algoritmu, dovoljno je unijeti nekoliko osnovnih podataka (visina, težina, vrsta bicikla), a sat će automatski izračunati vašu snagu bicikliranja - s vjerojatnošću pogreške manjom od +/- 15 W, što je gotovo jednako precizno kao profesionalni mjerač snage. Najbolje od svega - sve se to može vidjeti izravno na satu, bez dodatne opreme.

Huawei Watch GT 6 - idealan partner za svaki biciklistički izazov

HUAWEI WATCH GT 6 serija pametnih satova nadilazi sva očekivanja. Opremljena TruSense sustavom, u stvarnom vremenu prati rad srca, dok napredna Sunflower tehnologija pozicioniranja precizno mjeri brzinu, udaljenost i rutu treninga, pokrivajući sve ključne metrike. Od praćenja promjena otkucaja srca, prikaza tempa u stvarnom vremenu, do naprednog praćenja rute - ovaj pametni sat postaje idealni suputnik na svakom biciklističkom izazovu.

Cijene, dostupnost i posebna ponuda

Korisnici već sada mogu prednaručiti satove iz HUWEI WATCH GT 6 Series po sljedećim preporučenim maloprodajnim cijenama: Watch GT 6 41 mm, bijeli i ljubičasti - 259 eura, model milanese - 329 eura. Model Watch GT 6 46 mm - 259 eura, a zeleni 279 eura. Watch GT 6 Pro 46 mm crni i sand gold modeli mogu se prednaručiti po cijeni od 379 eura, a titanium po cijeni od 499 eura. Do 31. listopada kod ovlaštenih maloprodajnih zastupnika kupci će dobiti 30 EUR vaučer za HUAWEI WATCH GT 6 Series.

Osim pametnih satova Watch GT 6, ove jeseni na hrvatsko tržište stižu i Huawei FreeBuds 7i bežične slušalice, Huawei Watch Ultimate 2 pametni sat, a MatePad 11.5 je već lansiran.