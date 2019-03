Huawei vs SAD: šetnja po žici

Sukob između kineske tvrtke Huawei i američke vlade mogao bi se pretvoriti u otvoreni rat. Trenutno SAD prijeti Njemačkoj zbog suradnje s Huaweijem, a neki američki senatori pripremaju mjere kojima bi prisilili Google i Microsoft na prestanak suradnje s kineskim divom. Međutim, prema riječima Richarda Yua, spremni su i na taj scenarij.

Navodno Huawei već neko vrijeme radi na razvoju Kirin operativnog sustava za mobilne uređaje stvorenom na temelju Linuxa, a Windows sustav na prijenosnim računalima planiraju zamijeniti nekom od Linux distribucija. No, iako Huawei im Plan B, ostaje pod znakom pitanja u kojoj mjeri će potrošači prihvatiti nove sustave, jer dugogodišnje navike se teško mijenjaju.

U međuvremenu, saznali smo da Sjedinjene države vrše snažan pritisak na Njemačku kako bi promijenila svoju odluku o suradnji s Huaweijem na razvoju 5G mreža. Prema pisanju Wall Street Journala, američki veleposlanik u Njemačkoj Richard Grenell, poslao je pismo ministru gospodarstva i energetike Peteru Altmaieru, u kojem ga upozorava na moguće ograničenja razmjene informacija obavještajnih službi između Washingtona i Berlina, ustraju li na svojoj odluci o suradnji s Huawei Technologies. Grenell je naglasio da su "sigurni komunikacijski sustavi" "ključni" za obranu i obavještajnu suradnju, a tvrtke kao što je Huawei mogle bi ugroziti "povjerljivost ove razmjene".

Ukratko, SAD se boji da bi tehnologija 5G mogla biti ulaz kineskoj špijunaži i sabotaži. Tu zabrinutosti pojačavaju kineski zakoni, koji obvezuju tvrtke na suradnju s Pekingom kada je riječ o nacionalnoj sigurnosti.

Kako će se dalje stvari razvijati, teško je predvidjeti. Njemačka ovdje jasno sjedi između stolica. Ako SAD ograniči obavještajnu suradnju, to bi bio udarac za njemačke vlasti jer tu suradnju smatraju neophodnom. Njemačka vanjska obavještajna služba BND tradicionalno blisko surađuje s američkim saveznicima. Oni razmjenjuju povjerljive informacije, na primjer o prekograničnim prijetnjama kao što su međunarodni terorizam ili ilegalna trgovina oružjem. S druge strane, bez Huaweija, mrežni operateri mogli bi imati znatno veće troškove, makar samo zato što kineski div nudi jeftiniju tehnologiju od na primjer finske Nokije, Samsunga, švedskog Ericssona ili američke tvrtke Cisco.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal i na Instagramu >>