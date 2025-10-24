Jura u biciklističkom izazovu: bez motora i na vlastiti pogon

Juru znate po automobilima. Ili ih testira ili se s njima utrkuje, no ovo je potpuno neočekivana priča. Evo Jure i na dva kotača. U sklopu priprema za Dakar 2026, po kondiciju je skočio na biciklističku utrku S Klanca v klanc u Sloveniji. Tako je Juraj zakoračio u svijet u kojem nema pit-stopova ni konjskih snaga - Pogi Challenge. Utrka koja okuplja profesionalce, amatere i zaljubljenike u biciklizam iz cijelog svijeta nije mu bila poznata staza, ali izazov je bio isti - testirati vlastite granice.

Za uspon na Krvavec potrebne su ozbiljne pripreme, jer je prosječni nagib oko 10 %. Jura ih zapravo nije ni imao.

„Prava istina je da sam na trkaćem biciklu bio prije ravno tri godine kada sam snimao prilog za televiziju, no mislim da dobro napredujem s kondicijom, jer par puta tjedno odradim desetak kilometara trčeći i lagano dižem ritam i distancu, tako da mi je ovo natjecanje leglo 'taman'."

„Najveći problem mi je bilo držati ritam. Ne poznajem sebe i svoje granice na biciklu, ali mi je tu jako pomogao sat Huawei Watch GT 6 Pro, koji mi je govorio na koliko otkucaja mi je srce. Programirao sam se na 150 otkucaja s kratkim izletima preko 160. Sve je bilo ok do uspona od 15 %, a onda je i karbonski bicikl od 7 kg postao težak. Već nakon nekoliko kilometara Pogačar je proletio doslovno pokraj mene, tako da sam osjetio i zapuh vjetra. Nevjerojatno je koliko snage taj čovjek ima. Ja sam jedva hvatao zrak, dok je Pogi dobacivao publici."

Koliko god je Juraj amater u biciklizmu, napravio je upravo ono što je trebao - maksimalno surađivao sa satom koji mu je točno pokazivao u kolikom je naporu organizam. Novi biciklistički program na Watch GT 6 Pro mjeri i snagu prenesenu na pedale (wate), pa je Juraj pritiskao u prosjeku 160 w, a u "peaku" 280. Profesionalci te vrijednosti bez problema duplaju - i to je matematička prednost koja se lako mjeri, baš kao i napredak za predane rekreativce i sportaše.

Iako je zaostao za slovenskom zvijezdom, oborio je vlastite rekorde i iznenadio sam sebe, otkrivši koliko mu je biciklizam donio novi, intenzivan osjećaj granica i izdržljivosti.

„Na kraju sam stigao na cilj, što je već uspjeh sam po sebi", našalio se Jura nakon utrke. „Ali osjećaj je stvarno nevjerojatan - kad znaš da si sve odradio sam, bez motora, bez buke, samo ti, pedale i zrak koji gori u plućima."

Pogi Challenge tako je za njega postao test izdržljivosti i volje, ali i podsjetnik koliko

tehnologija može pomoći da bolje razumijemo vlastito tijelo. Sljedeći izazov? "Nogama sam na zemlji, potpuno koncentriran za Dakar koji počinje odmah iza Nove Godine, koji je poseban fizički i psihički izazov. Do onda će moje noge istrčati puno puno kilometara, pod budnim okom Huawei Watcha GT 6 Pro."

Huawei Watch GT 6 Pro pokazao se kao savršen suputnik na ovom biciklističkom izazovu. Ovaj pametni sat nudi napredne biciklističke funkcije i pokazuje koliko je tehnologija uznapredovala i postala dostupna svima. Omogućuje detaljno praćenje treninga putem Huawei Health aplikacije, uz iznimno precizan GPS i nadograđene TruSense senzore i algoritme koji daju biciklizmu posebno mjesto među funkcijama sata.

Jer, bilo na četiri ili dva kotača - Jura dokazuje da granice postoje samo zato da ih prijeđeš.