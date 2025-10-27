servLAB - radionica self hostinga
Od 2025. fokus radionice je na self-hostingu - praksi preuzimanja kontrole nad vlastitim podacima, servisima i digitalnim prostorom
ServLAB radionica usmjerena je na stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za pokretanje i održavanje vlastitih serverskih sustava.
Polaznici će naučiti kako uspostaviti i upravljati servisima na Linux platformi, s posebnim naglaskom na sigurnost, privatnost i transparentnost digitalne infrastrukture.
Od 2025. fokus radionice je na self-hostingu - praksi preuzimanja kontrole nad vlastitim podacima, servisima i digitalnim prostorom.
Kroz praktičan rad polaznici će naučiti kako samostalno postaviti, konfigurirati i održavati servise u lokalnom laboratoriju (homelabu) ili na internetu, s naglaskom na privatnost, neovisnost i transparentnost infrastrukture.
Na servLABu ćemo:
-
instalirati i konfigurirati Linux servere
-
postaviti i koristiti Docker za pokretanje vlastitih servisa
-
primjenjivati osnove mrežne sigurnosti
-
uspostaviti SSH pristup i sigurne tunele kroz VPS
-
postaviti vlastite web-servise i aplikacije
-
postavljati DNS, domene i certifikate
-
zajednički dokumentirati sve korake na wiki sustavu
-
raspravljati o modelima digitalne neovisnosti, privatnosti i održivosti infrastrukture
Za sudjelovanje u radionici potrebno je:
-
imati vlastito računalo za rad,
-
po mogućnosti vlastitu domenu (nije obavezno),
-
VPS server, koji služi kao izlaz na internet
-
vlastiti server - uređaj koji može biti stalno spojen na internet, poput starog servera, Raspberry Pi-ja, mini računala, običnog računala, ili čak starog pametnog telefona.
Ako još nemate VPS, možete ga besplatno postaviti prema uputama:
https://wiki.formatc.hr/books/servlab/chapter/oracle
Na licu mjesta bit će dostupna gotova serverska rješenja koja sudionici mogu odmah postaviti i koristiti tijekom radionice.
Prijave su obavezne na:
https://cloud.hacklab01.org/index.php/apps/forms/s/cPp2RNbPWNQqd7LDKJAKiZjB
Prvi termin održat će se u srijedu, 5. studenog u 18:00 sati, u klubu MaMa (Preradovićeva 18, Zagreb). Nastavak po dogovoru prema mogućnostima grupe.
And remember kids - don't learn to hack, hack to learn!
Novi komentar