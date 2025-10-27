servLAB - radionica self hostinga

ServLAB radionica usmjerena je na stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za pokretanje i održavanje vlastitih serverskih sustava.

Polaznici će naučiti kako uspostaviti i upravljati servisima na Linux platformi, s posebnim naglaskom na sigurnost, privatnost i transparentnost digitalne infrastrukture.

Od 2025. fokus radionice je na self-hostingu - praksi preuzimanja kontrole nad vlastitim podacima, servisima i digitalnim prostorom.

Kroz praktičan rad polaznici će naučiti kako samostalno postaviti, konfigurirati i održavati servise u lokalnom laboratoriju (homelabu) ili na internetu, s naglaskom na privatnost, neovisnost i transparentnost infrastrukture.

Na servLABu ćemo:

instalirati i konfigurirati Linux servere

postaviti i koristiti Docker za pokretanje vlastitih servisa

primjenjivati osnove mrežne sigurnosti

uspostaviti SSH pristup i sigurne tunele kroz VPS

postaviti vlastite web-servise i aplikacije

postavljati DNS, domene i certifikate

zajednički dokumentirati sve korake na wiki sustavu

raspravljati o modelima digitalne neovisnosti, privatnosti i održivosti infrastrukture

Za sudjelovanje u radionici potrebno je:

imati vlastito računalo za rad,

po mogućnosti vlastitu domenu (nije obavezno),

VPS server, koji služi kao izlaz na internet

vlastiti server - uređaj koji može biti stalno spojen na internet, poput starog servera, Raspberry Pi-ja, mini računala, običnog računala, ili čak starog pametnog telefona.

Ako još nemate VPS, možete ga besplatno postaviti prema uputama:

https://wiki.formatc.hr/books/servlab/chapter/oracle

Na licu mjesta bit će dostupna gotova serverska rješenja koja sudionici mogu odmah postaviti i koristiti tijekom radionice.

Prijave su obavezne na:

https://cloud.hacklab01.org/index.php/apps/forms/s/cPp2RNbPWNQqd7LDKJAKiZjB

Prvi termin održat će se u srijedu, 5. studenog u 18:00 sati, u klubu MaMa (Preradovićeva 18, Zagreb). Nastavak po dogovoru prema mogućnostima grupe.

And remember kids - don't learn to hack, hack to learn!