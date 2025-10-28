Huawei Watch GT 6 - vaš osobni life coach na zapešću

U današnjem užurbanom svijetu, u kojem su stres i nesanica postali svakodnevica, Huawei Watch GT 6 donosi inovativna rješenja za praćenje mentalnog zdravlja i emocionalne ravnoteže. Ovaj pametni sat nije samo tehnološki napredan uređaj, već može postati vaš osobni asistent koji pomaže u održavanju mentalnog balansa.

Napredna tehnologija za praćenje stresa

Huawei Watch GT 6 koristi novu TruSense tehnologiju za precizno mjerenje razine stresa. Sat kontinuirano prati varijabilnost otkucaja srca (HRV), procjenjuje vaše emocionalno stanje i, kad otkrije visoku razinu stresa, nudi trenutna rješenja. Nudi vam vođene vježbe disanja i mindfulness pauze.

Detaljna analiza sna

Kvaliteta sna izravno utječe na naše mentalno zdravlje. Watch GT 6 primjenjuje TruSleep tehnologiju za praćenje svih faza sna: lagani san, duboki san i REM. Također mjeri kvalitetu disanja tijekom sna, što može pomoći u prepoznavanju potencijalnih problema poput apneje u snu. Na temelju prikupljenih podataka sat pruža personalizirane preporuke za poboljšanje navika spavanja.

Emocionalno zdravlje u stvarnom vremenu

Jedna od najistaknutijih značajki Watch GT 6 je praćenje emocionalnog zdravlja u stvarnom vremenu. Sat može prepoznati do 12 različitih emocionalnih stanja, uključujući koncentraciju, uzbuđenje, tjeskobu, depresiju i druge. Ta stanja vizualizirana su kao vrste cvjetova na zaslonu sata, što korisnicima omogućuje vizualno praćenje svog emocionalnog stanja tijekom dana. Uz to, uređaj nudi interakciju s virtualnim ljubimcima koji vas podsjećaju na trenutke disanja ili opuštanja.

Holistički pristup zdravlju

Watch GT 6 ne prati samo fizičko zdravlje, već pruža holistički pristup općem zdravlju. Sat mjeri razinu kisika u krvi (SpO₂), kontinuirano prati HRV i analizira kvalitetu sna. Također pruža personalizirane preporuke za poboljšanje životnih navika, uključujući vježbanje, prehranu i mentalno zdravlje.

Jedna od ključnih značajki Huawei Watch GT 6 je njegova baterija koja omogućava do 14 dana, za modele Watch GT6 41mm te do čak 21 dan korištenja za Watch GT 6 46 mm.Pri uobičajenoj upotrebi možete uživati u svim funkcijama sata bez čestog punjenja što je idealno za one koji vode aktivan život i ne žele biti vezani za punjač.

Sa sofisticiranim funkcijama za praćenje stresa, analizu sna i emocionalno zdravlje, u kombinaciji s dugotrajnom baterijom i elegantnim dizajnom, Huawei Watch GT 6 je idealan gadget za svakodnevne aktivnost, a pri tome se lijepo uklapa i uz svaki outfit - od business, casul do sportskog.