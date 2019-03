Oracle Technology Day for Bussines 27. ožujka

Oracle Technology Day for Bussines i ove godine okupit će brojne stručnjake te hrvatske i inozemne govornike te pokušati dati rješenja i odgovore na najnovije zahtjeve kada je riječ o inovacijama i zbivanjima na globalnoj i regionalnoj IT sceni.

Živimo u vremenu brzih i konstantnih promjena. Mnoge tvrtke i organizacije svoje vodeće pozicije u tehnološkoj revoluciji mogu zahvaliti usvajanju i uvođenju novih tehnologija u svoje poslovanje kao što su blockchain, umjetna inteligencija (AI) i strojno učenje (Machine Learning). Ovo su samo neke od mnogih tema o kojima ćete imati prilike čuti iz prve ruke 27. ožujka na 13. po redu Oracleovoj konferenciji.

Uz prezentacije Oracleovih ključnih govornika poput Romana Billera, voditelja prodaje tehnologije za Središnju i Istočnu Europu te Marina Tadića, prvog čovjeka kompanije za Adriatic regiju, posjetitelje očekuje pregršt zanimljivih predavanja i prezentacija studija slučaja.

Između ostalog doznajte:

Kako jednostavno izraditi Digitalnog Pomoćnika integriranog s vašim poslovanjem.

Upoznajte prvu autonomnu bazu podataka na tržištu i primjer korištenja u UNIOR-u.

Kako proučavanjem korisnikovih ponašanja izgraditi očekivanja koja će ojačati odnos korisnika i Vašeg brenda.

Kako razvoj i implementacija blockchaina koristi slučajeve iz prakse koji podrazumijevaju složena poslovna, tehnička i organizacijska razmatranja u cijelom lancu vrijednosti.

Ukoliko se još niste registrirali, a želite doznati odgovore na ova i druga zanimljiva pitanja, kliknite ovdje te se pridružite kolegama istomišljenicima i otkrijte kakve vam se mogućnosti otvaraju razvojem tehnologije. Konferencija će se održati na adresi Plaza event centar (ex Hypo), Slavonska avenija 6, Zagreb.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal i na Instagramu >>