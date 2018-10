Huawei Mate 20 lite recenzija

Huawei je već daleko od prvog objavljivanja lagane inačice flagship modela s Postscriptom "lite". Tako i nova Mate 20 linija nije iznimka. Prije lansiranja Mate top modela, na tržištu se pojavio Huawei Mate 20 lite.

Idemo vidjeti koliko je ova oslabljena verzija reprezentativna.

Specifikacije Huawei Mate 20 lite SNE-LX1

Dimenzije i masa: 158.3 x 75.3 x 7.6 mm , 172 g

Ekran: TFT LCD (LTPS IPS) 6.3″, 1080 x 2340 19.5 : 9, IPS, 409 ppi

SoC: Hisilicon Kirin 710,

CPU: 4 x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53

GPU: Mali-G51 MP4 260 - 572 MHz

Memorija: 4 GB RAM / 64 GB za pohranu + microSD

Kamere: na stražnjoj strani: 20 MP, F1.8, 26 mm, AI, EIS, PDAF, HDR, FullHD@60 FPS video + 2 MP dubinski senzor // na prednjoj strani: 24 MP, F2, 26 mm, FHD@30 fps

Povezivanje: USB-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.2, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS,

Baterija: Li-Ion 3750 mAh

Platforma: Android 8.1 Oreo + EMUI 8.2

Povezivost i komunikacija: Hybrid Dual SIM, WiFI 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i5 GHz), Bluetooth 4.2 ( BLE, HWA, aptX and aptX HD), USB 2.0, 3,5 mm utor za slušalice, FM radio

Senzori: gravitacije,ambijentalnog osvjetljenja, blizine, žiroskop, kompas, čitač otiska prsta

Cijena listopad 2018: Neutrinomobile - 2.749,00 kn

Dizajn i kvaliteta izrade

Huawei Mate 20 lite u izgledu je tipičan model ove kompanije. U odabiru materijala za kućište nema nekih promjena od već mnogo puta viđene kombinacije aluminijskog okvira i obostranog 2.5D stakla s optičkim efektom na poleđini i tendencijom da služi kao zrcalo. Ovi materijali kvalitetom i obradom praktički bi ga mogli staviti ravnopravno s top modelima. Međutim, nema IP certifikat zaštite na vodu i prašinu. To je danas već nedostatak u cjenovnom rangu.

Sviđa mi se taktilni osjet koji staklo i aluminij ostavljaju držanjem u ruci. Problem je samo što su površine vrlo skliske. Ne želite li imati trošak izmjene ekrana ubrzo nakon kupnje, nabavite neki oblik zaštite.

Tipke za uključivanje/isključivanje rada i podešavanje glasnoće tradicionalno su na desnoj strani.

Oba gumba lako se mogu naći po osjećaju, a 3,5 mm audio ulaz i USB priključak Type-C USB 2.0 standarda su na dnu uz glavni zvučnik.

Mikrofoni su na gornjim i donjim bridovima.

Na stražnjoj strani, u okomitoj osi simetrije, su klaster kamere, a lijevo od njih je LED bljeskalica. Ovi elementi vire oko 1 mm ili možda malo više iznad površine. Zato Mate 20 Lite ne leži ravno na površini i postoji velika vjerojatnost da staklo iznad leća brzo pokupi ogrebotine.

Nešto niže je samo malo udubljen okrugli čitač otisaka prstiju. Bez obzira imate li duže ili kraće prste, lako ćete ga dohvatiti. Otključava uređaj u trenu. Može se koristiti za plaćanje i pokretanje nekih aplikacija.

Prednja strana





Prednja strana nema ovjerenu Gorilla Glass zaštitu ili Dragontrail, već vjerojatno neko jeftinije rješenje Boe Tehnology grupe, koja je proizvođač ekrana. Oleophobna zaštita je dobra i otisci prstiju se lako uklanjaju finom mekom krpicom. Zaslon pokriva 82 posto prednje površine. Na njegovom vrhu nije baš mali usjek. U njemu su senzor blizine i ambijentalnog osvjetljenja, dvije leće kamera i rešetka zvučika koja skriva i LED za obavijesti.

Prednja kamera podržava funkciju prepoznavanja lica. Ako ćemo vjerovati Huaweiju, ima podršku složenih sigurnosnih algoritama za prepoznavanje i ekstrakciju lica, usporedbu značajki i upravljanje modulima. Brzina izvedbi nije u skladu s oglašavanjem od 800 milisekundi. Ponekad treba pričekati 2 ili više sekundi za otključavanje, osobito ako je svjetlo u okolini slabijeg intenziteta, koje će raditi bez obzira na kut pod kojim držite telefon, što znači da možete otključati lice u pejzažnom načinu rada.

Gledajući s druge strane, radi bez obzira na kut pod kojim držite pametni telefon. Budući nema IR pomoć, ovaj način otključavanja zaboravite u tamnim prostorima. Ispod zaslona nema elemenata jer su Android navigacijske tipke na zaslonu.

Zaslon

LTPS IPS zaslon je 6,3-inčni, rezolucije 2.340 x 1.080 piksela koja se može smanjiti, omjera prikaza 19,5: 9 i gustoće piksela od 409 ppi. To je fina oštrina osim ako uređaj nećete koristi s VR dodacima. Što se tiče same kvalitete prikaza, imamo jedan tipični LCD panel s vrlo dobrim kontrastom (1500: 1) i stabilnim širokim kutovima gledanja, osim ako se ne radi o ekstremnim, kada se vidi lagana inverzija nijansi.

Maksimalna svjetlina mjeri 450 cd / m2 i za čitanje na direktnom suncu lako možete poželjeti da je viša. Automatsko upravljanje svjetlinom je vrlo precizno i brzo.

Prikaz boja je u skladu sa sRGB standardom. Prema Huaweiju imaju 96 postotni NTSC prikaz (colour gamut). Međutim, daleko su od DCI-P3 prostora i razine crnog OLED zaslona. U softveru su uključene opcije koje omogućavaju prilagodbu temperature boje, način rada (normalno, živopisno) i plavog svjetla.

Performanse i produktivnost

Hardverska osnova je Huawei HiSilicon Repair 710. Temelji se na TSMC 12-nanometarskom procesu. CPU ima dva klastera s 4 x A73 jezgre frekvencije 2.2 GHz i 4 x A53 male jezgre 1.7 GHz, Big.Little hibridne arhitekture. GPU je Mali-G51MP4 na 1000 MHz. Kapacitet radne memorije mjeri 4 GB što omogućuje dobru prosječnu razinu rada.

Interna podatkovna memorija nije nešto raskošna sa svojih 64 GB, od kojih korisnički ostaje oko 50 GB, ali rastezljivih preko microSD kartice. Samo što u tom slučaju gubite mogućnost korištenja dvije SIM kartice. Čipset podržava GPU Turbo tehnologiju, Google ARCore i HUAWEI AR. Ima i7 koprocesor, poseban DSP i ISP.

Huawei koristi umjetnu inteligenciju za balans između CPU i GPU učinkovitosti, kamere, glasovnog pomoćnika (samo za kineski jezik), igranje igara i otkazivanje buke. Za potonju funkciju sustav privremeno može prekinite poziv u okruženju lošeg prijema i uspostaviti ga kada kvaliteta signala bude normalne razine. Hmm...hm...

U cjelini izvedba Kirin 710 čipseta ne uzrokuje neki entuzijazam. U odnosu na Qualcomm Snapdragon 710 po učinkovitosti postoji jaz i zapravo je bliži Snapdragon 660. No, bez obzira na to, u svakodnevnoj uporabi kod odrađivanja rutinskih zadataka ne biste se trebali općenito posebno žaliti. Kretanje kroz sučelje je glatko, aplikacije se pokreću relativno brzo i nema problema s umjerenim multitaskingom. Manje zahtjevne igre uz GPU Turbo lete , ali pohlepnije poput PUBG Mobile, mogu se načelno odigrati na srednjim postavkama. Međutim, ovu igru najbolje je igrati na nižim postavkama radi bolje kontrole i manje zagrijavanja. S druge strane, GTA San Andreas na srednjim postavkama moguće je odigrati uz stabilnost u radu.

Benchmark testovi pokazali su slijedeće rezultate:

GeekBench 4 Pro - Single / Multi score/ Renderscript : 1616/ 5660 / 4703

3D Mark Sling Shot Extreme OGL: 946 Vulkan: 1129

PC Mark Work 2.0: 4436 bodova // Storage Score: 6699 bodova

Komunikacija i bežična komunikacija

LTE modem je Cat.12 (600/150 Mbps), Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, GNSS (GPS / GLONASS / Beidou), NFC modul, Bluetooth samo 4.2 LE i USB 2.0 tipa C. Uz punjenje i prijenos podataka, USB port se može koristiti za OTG spajanje i USB tethering.

Kvaliteta i stabilnost WiFi veze je u skladu s onim što se očekuje u današnjim pametnim telefonima. Na Bluetooth nemam konkretnih primjedbi kada se radi o uparivanju nosivog gadgeta, zvučnika ili handsfree sustava u automobilu.

Huawei Share može se koristiti za dijeljenje sadržaja unutar EMUI ekosustava. Izvan ovog sustava zaslon se može projicirati preko Mirror Share opcije na TV zaslonu.

Zvuk i telefonija

Zvučnik smješten na dnu kućišta nudi jačinu zvuka zbog koje bih zasigurno propustila neke pozive dok mi je Mate 20 Lite bio u torbici tijekom prolaska kroz grad, a da ne koristim pametni sat . Što se tiče kvalitete, pomalo razočarava jer osjeti se iskrivljenje visokih tonova gotovo na svim glazbenim žanrovima i nedostatak basa. Zato je za gledanje videa ili igranje igara bolje koristiti slušalice kako bismo dobili zvuk nešto bolje kvalitete i prilagodili ga pomoću ekvilizatora.

S telefonijom ne bismo trebali imati nikakvog problema. Mikrofoni za otklanjanje buke odlično rade svoj posao. Čak u bučnom okruženju rock koncerta možete dobro čuti sugovornika i on vas.

Baterija izdržljivost / punjenje

Ugrađena Li-polymer baterija ima kapacitet od 3750 mAh. Za intenzivnog korisnika poput mene ima pristojnu autonomiju. Uz komunikaciju i nešto malo navigacije, bez igranja igara, ostajalo mi je između 20 -25 posto energije u bateriji na kraju dana. Ako ste umjereni korisnik, smanjite rezoluciju zaslona i imate svjetlinu postavljenu na automatske postavke, dva dana na jednom punjenju moglo bi biti sasvim održivo.

Kako biste dobili malo više podataka o potrošnji energije u bateriji, evo nekoliko dodatnih informacija: PUBG Mobile GPU uz Turbo opciju iscrpit će 22 - 26 posto energije za 1 sat igranja, dok bez GPU Turbo od 18 -20 posto. Gledate li YouTube, za sat vremena ostajete bez 10 - 13 posto energije, slušate li glazbu bez 7 posto, a telefonirate li, bez 8 posto.

PC Mark battery life izmjerio je devet sati i 12 minuta vrijeme u kome se baterija isprazni s 100 posto do 20 posto kapaciteta, na automatskim postavkama i jačini zvuka na 50 posto.

Baterija podržava Quick Cararge tehniku brzog punjenja pomoću ispravljača 9 V/ 2 A. Za 30 minuta bit će nadopunjeno 31 posto energije, a za 42 minute 50 posto. Proces punjenja traje 2 sata i 10 minuta. Nema bežičnog punjenja jer Huawei tu opciju zadržava samo za top modele.

Kamere

Poput Mate 10 Lite i Mate 20 Lite ima neovisni DSP čip za obradu slike i četiri senzora u dvije kamere. Drugi senzor na prednjoj i stražnjoj strani je 2 MP matrice i dodaje dubinske podatke kako bi se mogle snimati fotografije sa zamućenom pozadinom - bokeh efektom. Možete naknadno podesiti stupanj zamućenja i tako odabrati ono za koje mislite da je najljepše.

Kao i kod drugih pametnih telefona današnjice, kamere koriste umjetnu inteligenciju za pomoć u radu. AI prepoznaje više od 500 scenarija u 22 kategorije. U biti, algoritmi pojačavaju kontrast i zasićuju boje. Ova opcija može se ručno isključiti / uključiti iz sučelja. Također, kamere imaju podršku HDR Pro načina rada.

Za mlađi uzrast dodane su zabavne AR (povećana stvarnost) scene i Huawei animirani emoji (3D Qmoji) koji kroz razne likove ponavljaju mimiku korisnika. Iako je zabavno igrati se s njima, nisu u rangu od rješenja Samsunga ili Applea.

Prednja primarna kamera

Prednja kamera za glavni modul ima 24 MP senzor, otvor blende F / 2.0. i podržava osvjetljivanje lica zaslonom. Primarni način snimanja je svakako onaj za portrete. AI prepoznaje spol i boju kože i prilagođava učinak ljepote. Međutim, kada pogledate fotografije, vidjet ćete da efekt ljepote nije osobito dobar jer daje neke neprirodne efekte. Vjerojatno treba proći neko vrijeme učenja kako bi algoritmi bolje proveli prilagodbu.

Inače, selfiji su više nego dovoljni za dijeljenje na društvenim mrežama. Samo imajte na umu da pri slabom osvjetljenju nisu previše osobiti. U većini slučajeva zamućenje dobro funkcionira, ali ne i znatno bolje od uređaja koji imaju samo jedan objektiv.

Glavna kamera na stražnjoj strani

Specifikacije primarne stražnje kamere osnovnog modula:

-20 MP CMOS senzor (nema informacija tko je proizvođač)

-osjetljivost (ISO) od 50 do 3200

-leća sa 6 elemenata (nije korištena ona s Leica potpisom)

-otvor objektiva f / 1,8.

-vrijeme ekspozicije 30 - 1/4000

Kamera radi uz pomoć LED bljeskalice, PDAF autofokusa, dodirnog fokusa, digitalnog zooma i stabilizacije.

Kvaliteta snimljenih fotografija

U okruženju dnevnog svjetla pod uvjetom da isključite AI dobit ćete dobre fotografije s isto tako dinamičkim rasponom, detaljima i bojama koje su bliže prirodnim. Uz uključen AI boje postaju pretjerano umjetne. Osobito plava i zelena. U tolikoj mjeri da bole oči :D

Noć nije snažna točka ovog modela. Ovdje umjetna inteligencija malo ispravlja situaciju, iako nije sposobna izvoditi čuda. Vidjet ćete buku, rubovi postaju zamagljeni, ali opet, zadržava se dosta detalja.

Kvalitetu kamera možete provjeriti na imgur.com gdje su snimljene fotografije u punoj veličini uz nekoliko dodatnih.

Video

Snimanje videozapisa u 4K, nažalost, neće raditi. Možete snimati samo na razlučivosti od 1920 x 1080 piksela i do 60 sličica u sekundi. Međutim, u tom slučaju ostajete bez elektronske stabilizacije. Podržana je samo za snimanje videozapisa do 30fps. Također ima slow-motion način do 480 fps u 720p. Ukupni rezultat videa je i dobar zvuk dovoljne kvalitete.

OS i aplikacije

Huawei Mate 20 Lite pokreće EMUI 8.2 koji se temelji na Androidu 8.1. Sučelje se tradicionalno suprotstavlja čistom Androidu i nudi niz mogućnosti i postavki. Nisam ljubitelj ovog relativno teškog i loše strukturiranog sučelja, ali to sam ja.

Zaključani zaslon je vrlo standardan. Još uvijek postoji izmjena generičkih fotografija. Obavijesti se popunjavaju sredinom zaključanog zaslona u redoslijedu kojim se primaju. Možete ih odbiti, ali ne i odgovarati na njih.

Što se tiče funkcija u sustavu, kao što su kontrola gestama, rad u dvije aplikacije, aktiviranje rada sučelje za jednu ruku ili način rada za zabavu koji omogućava reprodukciju glazbe na više vanjskih izlaznih uređaja, sve je tu na popisu.

Broj instaliranih aplikacija je priličan. Uz nekoliko aplikacija trećih strana i one Googleove, postoje Huawei alternative od kojih neke zahtijevaju ID prijavu. Po zadanom nema posebnog zaslona za aplikacije, ali se može uključiti u postavkama. Radi lakšeg razvrstavanja snimljenih fotografija, Galerija omogućuje razvrstavanja po događajima za pojednostavljeno pretraživanje. Ostale detalje možete pročittati u našom recenzijama: Huawei P20 Pro, Honor 10 , Huawei P20 i Huawei P20 lite.

Sažetak i zaključak

Huawei kaže da je Mate 20 Lite posebno razvijen za ambiciozne mlade profesionalce. Uvijek se moram nasmijati kad čitam marketinške tekstove ove vrste. Mate 20 Lite je daleko od sfera gornje klase koja bi zadovoljila ciljanu publiku ove vrste. Uređaj je namijenjen onima koji ne obraćaju pažnju toliko na snažne performanse koliko na dobru izdržljivost baterije i na atraktivan dizajn. SoC se dobro ponaša za obavljanje svakodnevnih zadataka, jedino što nije spreman za sve zahtjevne igre. Kamere pokazuju ono što svi odavno znamo: megapikseli nisu sve i AI podrška nije uvijek dobar izbor.

Kupiti ili ne kupiti? Vrlo je teško odgovoriti nedvosmisleno na ovo pitanje. To trebate odlučiti, naravno, vi. Činjenica je da Huawei Mate 20 lite sigurno ima niz konkurenata slične cijene koji imaju i 6 GB memorije i vjerojatno bolje kamere. Inače ovaj model možete kupiti u vrlo popularnoj trgovini Neurtinomobile, po cijeni 2.749,00 kn kn. Kupujete li online, dostava je besplatna.

Zašto kupiti

materijali i izrada kućišta

FM radio ( za neke)

baterija

kompletan u povezivanju

NFC

4 GB RAM-a + 64 GB pohrane + microSD

Zašto ne kupiti

nema IP zaštitu od vode i prašine