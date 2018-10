Cijene pametnih telefona u Europi rastu zbog Googla?

Uskoro bi mogli plaćati do 34.87 eura ili 40 dolara više Android uređaje koji će se prodavati na tržištu EU s Google aplikacijama. Koji je razlog ovom poskupljenju uređaja?

Google je odlučio uvesti licenciranje svojih brendiranih aplikacija proizvođačima koji prodaju uređaje u Europi. To je odgovor na traženje Europske komisije da promijene model distribucije koji koristi Android operativni sustav i sve vlasničke usluge, kako ne bi monopolizirali tržište i prisiljavali proizvođače da instaliraju njihove aplikacije. Ne žele li ponovno biti kažnjeni, planiraju uvesti licenciranje.

Dakle, bez naplate proizvođači mobilnih uređaja neće moći instalirati GApp, uključujući Trgovinu Play, YouTube, G Maps, Gmail, kao i mnoge druge aplikacije.

Do utvrđenih cijena licence za Googleove aplikacije došla je ekipa s portala The Verge. Prema dokumentu, visina licence bit će određena prema parametru gustoće zaslona, tj. ppi

više od 500 ppi - $ 40

od 400 do 500 ppi - $ 20 (oko 17.44 eura)

manje od 400 ppi - $ 10 (oko 8.72 eura)

pametni telefoni do $ 100 - 2,5 $

Ono što nam se u ovoj priči najmanje sviđa je da taj trošak na kraju bi mogao biti prebačen na nas kupce uređaja, što će rezultirati povećanjem cijena svih pametnih telefona.

Srećom, tvrtke neće morati imati licencu za sve aplikacije. Umjesto toga, mogu dobiti zasebnu licencu za Trgovinu Play, Chrome i pretraživanje, kao i za druge mobilne aplikacije. Isto tako, Google se žalio na presudu u srpnju, pa bi ova mjera mogla biti privremena.

